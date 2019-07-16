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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ANKARA

Darbeye erken uyarı sistemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde Eylül ayında “15 Temmuz Uluslararası Anti -Darbe Hekatonu (Kodlama yarışması)” düzenlenecek. 6 kıtadan 15 takımın katılacağı yarışmada son 100 yılda yaşanan darbelerle ilgili risk analizleri oluşturulacak. Devletlerin ekonomik verileri ve askeri hareketlilikleri dikkate alınarak hazırlanacak aplikasyon muhtemel darbe girişimlerini önlemek için “erken uyarı sistemi” gibi çalışacak.

Fatih Özer Yeni Şafak
Mücahit Eker
Mücahit Eker

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde Eylül ayında “15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu” düzenlenecek. Türkiye ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan yarışmaya 6 kıtadan 15 takım katılacak. Yarışma kapsamında son 100 yıllık darbe girişimlerinde yaşanan risk analizleri oluşturulacak. Devletlerin açık kaynakları, ekonomik verileri ve askeri hareketlilikleri dikkate alınarak oluşturulacak mobil uygulamalarla darbe girişimi önceden tespit edilebilecek. Darbelere karşı erken uyarı sistemi geliştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Danışmanı Mücahit Eker, destansı mücadeleden ilham alınarak 15 Temmuz ruhu teknoloji ve inovasyonla buluşacağını ifade etti.

ALANINDA İLK OLACAK

Eker, “15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 3 yıl geçti. Türkiye bir darbe ve işgal ile karşı karşıya kaldı. O gün bir toplumun yaşayabileceği en keskin ihaneti gördük. FETÖ’cü hainler karşısında aziz milletimizin cesaret ve kahramanlıkla yeni bir destan yazdığına şahit olduk. Gözü dönmüş vatan hainleri geceden sabaha kadar 251 vatandaşımızı şehit etti” dedi. Eker, Türkiye ve dünyada alanında ilk kez düzenlenecek olan, “15 Temmuz Uluslararası Anti -Darbe Hekatonu” askeri darbelerin etkileri ve nasıl önleneceği konusunda çözüm sunmaya çalışacağını ifade etti. Askeri darbeler alanında ilk ve tek data analizi ve Anti-Darbe konseptinin yer aldığı aplikasyon çalışmaları ortaya konulacağına vurgu yaptı.

6 KITA’DAN 15 TAKIM

Yarışma detayları hakkında bilgi veren Eker, “6 kıtadan 15 takımın katılımıyla uluslararası çapta düzenlenecek olan yarışma yer yer televizyondan ve kesintisiz olarak internetten canlı olarak yayınlanacak. Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek olan yarışma 48 saat boyunca aralıksız olarak devam edecek. Takımlar demografi, komünikasyon, eğitim ve ekonomi başlıkları altında askeri darbelere yönelik yazılım çalışmaları üretecek. Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu sayesinde darbelerin toplumlar üzerindeki bilinmeyen etkileri görünür kılınacak” dedi.

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DARBE TEKNOLOJİYLE BERTARAF EDİLDİ

Ricardo Baretzky

Uluslararası Siper Polis Departman Başkanı Ricardo Baretzky, 3 yıl önce Türkiye’de bir darbe girişiminin olduğunu teknoloji ve iletişim ağı sayesinde bu darbe girişiminden anlık bilgi paylaşımı yapıldığını söyledi. İnsanların teknoloji üzerinden haberleşerek sokağa çıktığını söyleyen Baretzky, “Türk halkının kuvveti darbeyi bertaraf etti” dedi.

100 YILLIK VERİ TABANI OLUŞTURULACAK

Yarışma kapsamında 100 yıl öncesine kadar açık kaynaklı verilerin kullanımı sonucunda olası bir darbe tespitinin yapılacağı mobil uygulamaların hayata geçirileceğini ifade eden Baretzky, “Gerçek veri ve zaman analizleri yapılarak bilgiler anlık olarak tespit edilecek. Burada devletin ya da askeriyenin gizli bilgileri kullanılmayacak. Açık kaynaklar kullanılacak. Tahminler yürütülecek. Yapılacak aplikasyonlar sonucunda darbe girişiminin tespit edilmesiminde başarısız olma olasılığı çok düşük bir ihtimaldir” dedi.

DÜNYAYI DAVET EDECEKLER

Yarışma öncesi web sitesi üzerinden duyuru yapılacak. Dünyanın her yerinde yar alan Hekatonlara davet gönderilecek. En iyi 15 yarışmacı Eylül ayında yarışacak. Öte yandan Teknoparklar ve üniversitelerden de katılım sağlanabilecek.

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