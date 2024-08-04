Davaya bu hafta müdahil oluyoruz

Gazze'de insanlık onurunu hiçe sayan İsrail'in hukuksuz tutumu, Boğaziçi Üniversitesi'nde masaya yatırıldı. Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek konferansı başladı. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce İstanbul’da 2 gün sürecek konferansın ilk günü “Filistin İçin Adalet ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Potansiyeli” paneli düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, konferansın özünde uluslararası hukukun insaniyeti korumak için ne gibi yaklaşım geliştirmesi gerektiğine dikkat çekeceğini belirterek, “Şu anki uluslararası hukuk, tamamen Batı merkezli sosyal bilim üzerine kurgulanmış bir sistem. Gazze’den sonra bu kavramın yeniden şekillenmesi çok önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.





YANLARINA KALMAYACAK

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olması için dilekçeyi hafta içi sunacaklarını kaydetti. Yüksel,

“7 Ekim’den bu yana İsrail’in işlediği katliam, soykırım ve insanlık suçları karşısında uluslararası hukukun geldiği noktada büyük çıkmaz yaşıyoruz” dedi. Dünyada barışı sağlayacak Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin katliamı durdurması gerekirken üzerine düşen görevi yapamadığını belirten Yüksel, yaşanan olaylar ışığında uluslararası hukuk bağlamında BM sisteminin yeniden reforme edilmesi gerektiğini kaydetti. Yüksel, “Buradan ilan ediyorum. Müdahillik çalışmalarımız sona geldi, tamamlandı. Bu hafta içi Lahey'e, Uluslararası Adalet Divanı'na Türkiye olarak müdahillik dilekçemizi sunacağız ve Türkiye böylece resmi olarak da müdahillik başvurusunu yapmış olacak. Karşımızda katil bir devlet var. Bu katil devletin yöneticileri, başta Netanyahu ve onun savaş kabinesi, cinayet şebekesi. Biz Türkiye olarak diyoruz ki ‘Yaptıklarınız yanınıza kalmayacak.’ Netanyahu yargılanacak ve cezanı çekeceksin. Bundan kaçışın olmayacak” diye konuştu.





İŞGAL HUKUKA AYKIRI

Panelde birçok ülkeden hukukçular da İsrail’in hukuk tanımazlığını anlattı. Liverpool Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhsin El Attar, “Şu an olmasını en çok beklediğimiz şey, uluslararası suç mahkemesinin ön soruşturma dairesinin Netanyahu ve Ben-Gvir için tutuklama emri çıkarıp çıkarmayacağı” derken, İngiltere'deki sivil toplum kuruluşu “Filistin için Hukuk”ta görevli Dr. İhsan Adel de İsrail'in devam eden saldırılarının Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını engellediğini, bunun uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlali olduğunu dile getirdi. Arap Birliği'ndeki 22 bölgeyi kıdemli danışman olarak temsil eden University College London'dan Doç. Dr. Ralph Wilde ise İsrail'in 1967'de ele geçirdiği Filistin topraklarının yasa dışı işgalinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. 100’ü aşkın uluslararası hukuk uzmanının bir araya geleceği konferans bugün sona erecek.



