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Dayalı döşeli konteyner mahalleler

Depremin hemen ardından harekete geçen Küçükalioğlu Vakfı hem konteyner kent kurdu hem de konteynerlerin içini dayayıp döşedi. Vakıf Başkanı Berat Küçükali, “Uygun fiyatı veren firma ile 40 konteyner için sözleşme yaptık. Her bir konteyner için 65 bin liraya anlaştık. Depremin 5. günü afet bölgesine evlerin sevkiyatını yapmaya başladık. İlk mahalleyi Hatay’a, ikinci mahalleyi Gaziantep’e kurduk” diye konuştu.

Şahin Şen
Şahin Şen
04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kahramanmaraş merkezli depremde bütün kurumlar gibi STK ve vakıflar da yardıma koştu.

Kahramanmaraş merkezli depremde bütün kurumlar gibi STK ve vakıflar da yardıma koştu.

Kahramanmaraş merkezli depremde bütün kurumlar gibi STK ve vakıflar da yardıma koştu. Depremin hemen ardından harekete geçen Küçükalioğlu Vakfı da hem konteyner kent kurdu hem de konteynerlerin içini dayayıp döşedi. Vakıf Başkanı Berat Küçükali, “Uygun fiyatı veren firma ile 40 konteyner için sözleşme yaptık. Her bir konteyner için 65 bin liraya anlaştık. Depremin 5. günü afet bölgesine evlerin sevkiyatını yapmaya başladık. İlk mahalleyi Hatay’a, ikinci mahalleyi Gaziantep’e kurduk” diye konuştu.

Konteynerlere, depremzede ailenin içerisine girip hemen yaşayabileceği bir bütünlük kattıklarını söyleyen Küçükali, “Her bağımsız bölüme 2’şer ranza satın aldık. İçine ranzalar için yatak, oda ısıtıcıları, şofben, set üstü ocak, elektrikli demlik, yatak, battaniye, yastık ve 32 parça ihtiyaç malzemesi olan birer koli koyduk. Konteynerlere ekstra prizler, iç kapılar ve çatısına 1 tona kadar taşıyabileceği su tankı alt yapısı kurduk” dedi. Küçükali, Malatya İnönü Üniversitesi’ndeki depremzede öğretim üyeleri için de konteyner hazırladıklarını ifade etti.


#Konteyner
#Küçükalioğlu Vakfı
#Deprem
2 saat önce
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Dayalı döşeli konteyner mahalleler
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