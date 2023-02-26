Dayalı döşeli konteyner mahalleler

Kahramanmaraş merkezli depremde bütün kurumlar gibi STK ve vakıflar da yardıma koştu. Depremin hemen ardından harekete geçen Küçükalioğlu Vakfı da hem konteyner kent kurdu hem de konteynerlerin içini dayayıp döşedi. Vakıf Başkanı Berat Küçükali, “Uygun fiyatı veren firma ile 40 konteyner için sözleşme yaptık. Her bir konteyner için 65 bin liraya anlaştık. Depremin 5. günü afet bölgesine evlerin sevkiyatını yapmaya başladık. İlk mahalleyi Hatay’a, ikinci mahalleyi Gaziantep’e kurduk” diye konuştu.