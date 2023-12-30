DEAŞ operasyonunda iki şüphe

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lılara ağır darbe. Türkiye’deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet’in ortak operasyonuyla yakalandı. MİT, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye yapılanması olan “Selman-ı Farisi Taburu” sözde istihbarat sorumlusu “Abu Yakin el Iraki” kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile “Ebu Leys” kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim’in sinagog ve kiliselere, “Abdullah el Cumeyli” kod adlı İyheb Elani’nin ise başkentteki Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, Yahudi ve Hıristiyanların ibadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttükleri belirtildi.

İyheb Elani Muhammed Hilaf İbrahim

TÜRKİYE YAPILANMASI DEŞİFRE OLDU

Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı 29 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. “Kahramanlar 37” Operasyonu kapsamında dün İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da 39 adrese düzenlenen şafak baskınlarında, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrhahım ve İyheb Elani ifadelerinde; DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye’de DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Micbel el-Şuveyhi

MOSSAD hedef mi şaşırtıyor?

Güvenlik analistleri, Gazze’deki katliamlardan dolayı zor durumda kalan İsrail ve Netanyahu’nun dünyadaki öfkeyi farklı yöne çevirmek için terör örgütlerini devreye sokacağı, çeşitli ülkelerdeki sinagog ve kiliselerin hedef alınabileceği yorumunu yapıyordu. DEAŞ’ın Irak Büyükelçiliği’ni hedef listesine alması da kuşkulu bulunuyor. Irak Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanlarının geçen haftaki Türkiye ziyaretlerinin, PKK ile mücadelede yeni bir milat olacağı ifade ediliyordu.











