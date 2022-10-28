Gündem DEAŞın iletişim sorumlusu ile sözde emiri Kırşehirde tutuklandı
KIRŞEHİR

DEAŞ'ın 'iletişim sorumlusu' ile 'sözde emiri' Kırşehir'de tutuklandı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan örgütün "iletişim sorumlusu" ile "sözde emiri" oldukları iddia edilen Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
DEAŞın iletişim sorumlusu ile sözde emiri Kırşehirde tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, geçmiş dönemde Irak'ın Telafer şehrinde örgüt adına "sözde emirlik" yapan R.E.M.H. ile örgütün iletişim ve teknik sorumlusu Z.M.H'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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