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Gündem Antalyada utandıran görüntü İki bin yıllık eserleri parçalayıp, yazı yazdılar
ANTALYA

Define için iki bin yıllık eserleri parçaladılar

Antalya'da utandıran görüntü: İki bin yıllık eserleri parçalayıp, yazı yazdılar

Define avcılarının yaptığı kaçak kazılar tarihi eserleri de tahrip ediyor. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yer alan Roma dönemine ait kaya mezar kabartmalarının bulunduğu bölgede derin çukurlar kazılırken, birbirinden farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmaların ise define avcıları tarafından kazma ve küreklerle kırılıp, sprey boyalar ile yazılar yazıldığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Defineciler binlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edip, alanı talan ediyor.
Defineciler binlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edip, alanı talan ediyor.

Korkuteli'ye bağlı Kozağacı Mahallesi'nde bulunan Çağman Tepesi'nde Roma dönemine ait birçok tarihi eser bulunuyor. Bölgede Roma dönemine ait kaya mezarlar, M.S. 1'inci ve 3'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen mezar anıtı kabartmalarına çokça rastlanıyor.

Pek çok kişi tarafından bilinmeyen tarihi alan, az da olsa yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Defineciler binlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edip, alanı talan ediyor.

TARİHİ KABARTMALAR PARÇALANDI

Tarihi alanın en büyük sorunu ise kaçak kazı yapan define avcıları. Bölgeye gelen defineciler, burada bulunan binlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edip, alanı talan ediyor. Dağların üzerindeki birbirinden farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmalar define avcıları tarafından kazma, kürekle kırıldı. Bir kabartma tamamen parçalanırken, yerinde ise sadece küçük parçaları kaldı.

Defineciler binlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edip, alanı talan ediyor.

DERİN ÇUKURLAR KAZDILAR

Define avcıları kaçak kazıları, çoğunlukla bölge kış aylarında kar altında kalınca yapıyor. Tarihi alanda onlarca kazılmış ancak üzeri toprakla kapatılmış nokta bulunuyor. Tarihi kabartmaların önlerine ise define avcıları tarafından inşaat malzemeleriyle 6 metreyi bulan derin çukurlar kazıldı. Bazı tarihi eserlerin üzerlerine sprey boyayla isimler yazıldığı, bazılarının üzerlerine de taşlarla kazıldığı görüldü.

Defineciler binlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edip, alanı talan ediyor.

BÖLGE HALKI TEPKİ GÖSTERİYOR

Bölge halkı, tarihi alana define avcıları tarafından zarar verilmesine tepki gösteriyor. Kozağacı Mahallesi sakinlerinden Murat Akar, “Köyümüze dışarıdan gelen tarihi eser kaçakçıları, bu eserleri parçalıyor. Buralarda kaçak kazılar yapıyorlar. Önlerine 5-6 metrelik çukurlar kazıyorlar. Gördüğümüzde ihbar ediyoruz, jandarma bu kişileri yakalıyor. Tüm çabalara rağmen bu durumun önüne geçilemiyor. Buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Tarihimiz talan oluyor, bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Çok sayıda tarihi eserin üzerine de yazıların yazıldığı görüldü.

Define için iki bin yıllık eserleri kazma ve küreklerle kırdılar
FOTOĞRAF 11
Title
Korkuteli'ye bağlı Kozağacı Mahallesi'nde bulunan Çağman Tepesi'nde Roma dönemine ait birçok tarihi eser bulunuyor. Bölgede Roma dönemine ait kaya mezarlar, M.S. 1'inci ve 3'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen mezar anıtı kabartmalarına çokça rastlanıyor.
Title
Pek çok kişi tarafından bilinmeyen tarihi alan, az da olsa yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
Title
Tarihi alanın en büyük sorunu ise kaçak kazı yapan define avcıları. Bölgeye gelen defineciler, burada bulunan binlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edip, alanı talan ediyor.
Title
Dağların üzerindeki birbirinden farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmalar define avcıları tarafından kazma, kürekle kırıldı.
Title
Bir kabartma tamamen parçalanırken, yerinde ise sadece küçük parçaları kaldı.
Title
Define avcıları kaçak kazıları, çoğunlukla bölge kış aylarında kar altında kalınca yapıyor.
Title
Tarihi alanda onlarca kazılmış ancak üzeri toprakla kapatılmış nokta bulunuyor.
Title
Tarihi kabartmaların önlerine ise define avcıları tarafından inşaat malzemeleriyle 6 metreyi bulan derin çukurlar kazıldı. Bazı tarihi eserlerin üzerlerine sprey boyayla isimler yazıldığı, bazılarının üzerlerine de taşlarla kazıldığı görüldü.
Title
Bölge halkı, tarihi alana define avcıları tarafından zarar verilmesine tepki gösteriyor. Kozağacı Mahallesi sakinlerinden Murat Akar, “Köyümüze dışarıdan gelen tarihi eser kaçakçıları, bu eserleri parçalıyor. Buralarda kaçak kazılar yapıyorlar. Önlerine 5-6 metrelik çukurlar kazıyorlar. Gördüğümüzde ihbar ediyoruz, jandarma bu kişileri yakalıyor. Tüm çabalara rağmen bu durumun önüne geçilemiyor. Buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Tarihimiz talan oluyor, bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz dedi.
Title
Title
Define için iki bin yıllık eserleri kazma ve küreklerle kırdılar
Define avcılarının yaptığı kaçak kazılar tarihi eserleri de tahrip ediyor. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yer alan Roma dönemine ait kaya mezar kabartmalarının bulunduğu bölgede derin çukurlar kazılırken, birbirinden farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmaların ise define avcıları tarafından kazma ve küreklerle kırılıp, sprey boyalar ile yazılar yazıldığı görüldü.


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