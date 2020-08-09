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KÜTAHYA

Define merakı ölüm getirdi: Üzerlerine yıldırım düştü

Kütahya'da define aramak için ormanlık arazide kazı yapan 24 yaşındaki İhsan Özkahya ve arkadaşı 18 yaşındaki Bünyamin Şahin'in üstüne yıldırım düştü. Özkahya hayatını kaybetti, Şahin ise yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Define merakı ölüm getirdi.
Define merakı ölüm getirdi.

Olay, gece saatlerinde Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Özkahya ve arkadaşı Bünyamin Şahin motosikletle define aramak için evden çıktı. Şahin, akşam saatlerinde babasını arayarak yağmur nedeniyle çok ıslandığını söyleyip, mont istedi. Babasının, 'Neredesin?' sorusuna 'Çok tuhaf bir yerdeyim' cevabı vermesi üzerine babası şüphelenip, jandarmadan oğlunun bulunması için yardım istedi.

Defineciler 20 metrelik çukurda suçüstü yakalandı
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Defineciler 20 metrelik çukurda suçüstü yakalandı
  • Bir süre sonra Şahin, bölgedeki maden sahasında görevli bir bekçi tarafından yaralı halde bulundu. Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşını hastanede hatırladı

Hastanede tedaviye alınan Şahin, yanında arkadaşı İhsan Özkahya'nın olduğunu hatırlaması üzerine ormanlık alanda yeniden arama çalışması başlatıldı. Aramaya katılan vatandaşlar ilk önce motosikleti, 1,5 kilometre uzaklıkta ise İhsan Özkahya’nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Ağaca dayandıkları sırada yıldırım düşmüş

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Özkahya’nın cesedinin yakınında altın aramaya yarayan dedektör ve çapa bulundu. Adli tıp doktorunun olay yerinde yaptığı incelemede ise Özkahya’nın ölüm nedeninin ağaca dayandığı sırada yıldırım düşmesiyle meydana geldiği belirlendi. Özkahya'nın cansız bedeni otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Dehşete düşüren görüntü: 72 yıllık mezarda define aradılar
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Edinilen bilgiye göre, 72 yıl önce Ahmetpaşa Mahallesi mezarlığına cenazesi defnedilen Yusuf B’nin, mezarını yaklaşık 1,5 metre kazılmış vaziyette görenler şoke oldu.
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İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
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Muhtar: ‘Şaşkınlık içerisindeyiz’ <br> <br> Define hayaliyle kazı yapılmış olabileceğini savunan Ahmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ünal Arslan, “Kimliği belirsiz kişiler tarafından burasının kazılması hiç hoş değil. Tam anlamıyla şaşkınlık içerisindeyiz...
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Gerekçeleri nedir bilemiyoruz ama aklımıza ilk gelen define arayışı olduğunu düşünüyoruz. Zamanında mezara konulacak, gömülecek bir şey olduğunu sanmıyorum...
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Kazarken hiç mi vicdanları sızlamadı? Keşke olmasaydı ama insanlar neyin derdindeler, ne yapmak istiyorlar bilmiyoruz. Görünen o ki burada kalpazanlık işi var. Tabi bu benim görüşüm. Jandarmamız da olayla ilgili araştırmasını yapıyor” dedi.
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72 yıllık mezarda define aradılar
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72 yıllık mezarda define aradılar
Title
72 yıllık mezarda define aradılar
Title
72 yıllık mezarda define aradılar
Title
72 yıllık mezarda define aradılar
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72 yıllık mezarda define aradılar
Dehşete düşüren görüntü: 72 yıllık mezarda define aradılar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vefatının ardından 1948 yılında toprağa verilen bir vatandaşın cenazesinde define kazısı yapıldığı iddia edildi. Yaklaşık 1,5 metre kazılan mezar görenleri dehşete düşürürken, mahalle muhtarı Ünal Arslan, “Altın bahanesiyle yaptıkları utanmazlığa bakın. Hiç mi vicdanları sızlamadı?” diyerek tepki gösterdi.


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