​Delil ve bilgi yok!

Siyasi suikast iddialarını dillendiren isimlerden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, iddialarla ilgili Başsavcılığa 2 sayfalık dilekçe sundu. Ankara Başsavcılığı, muhalefetin gündeme getirdiği “siyasi cinayetler olabilir” söylemiyle ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Konuyu tüm yönleriyle araştıran Başsavcılık, telefonla İYİ Partili Koray Aydın’ın bilgisine başvurmuştu. Aydın, bu görüşmenin yanı sıra 19 Ekim’de Başsavcılığa 2 sayfalık dilekçe sundu. Dilekçesinde kamuoyuna yansıyan açıklamalarını eski MİT mensupları Mehmet Eymür ve Cevat Öneş’in yaptığı açıklamalara dayandırdığını yineleyen Aydın, “Bu uyarıları ciddiye almak gerekir” dedi.

İDDİALAR CİDDİYE ALINSIN

Bu iddialarla ilgili soruşturma açılmasını önemsediğini belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı: “Eski istihbarat ve eski emniyet görevlilerinin yaptıkları açıklamaların ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz.”

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İSTİHBARATTA BİLGİ YOK

Öte yandan iddianın araştırılması için Emniyet istihbarata talimat yazısı gönderilmişti. İstihbaratın elinde henüz bu iddiaları doğrulayacak bir bilginin olmadığı, gelecek yazının beklendiği belirtildi.