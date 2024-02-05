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DEM 81 ilde aday çıkaracak: Başak Demirtaş’ı İstanbul’a istedi

DEM Parti 81 ilde aday çıkarma kararı aldı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Şubat’ta isimleri açıklayacaklarını duyurdu. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre Selahattin Demirtaş dün kendisini Edirne Cezaevi’nde ziyaret eden DEM yetkililerine eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığını yeniden gündeme getirdi. Bir yetkili, “Demirtaş’ın önerisine kayıtsız kalamayız” dedi.

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 - 5/02/2024 Monday
Güncelleme: 01:25 - 5/02/2024 Monday
Yeni Şafak
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş, Ayşegül Doğan.
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş, Ayşegül Doğan.

CHP ile ittifak görüşmelerinden beklediği sonuçları alamayan DEM Parti, 81 ilde aday çıkarma kararı aldı. Partinin dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Şubat'a kadar adayların isimlerini paylaşacaklarını söyledi. Doğan, "Aylardır partimizin gündeminde, güçlü bir seçenek olarak duran hatta eğilim olarak da kamuoyuyla paylaştığımız, kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik" dedi.

DEMİRTAŞ GÜÇLÜ BİR ADAY

Doğan, Başak Demirtaş ile ilgili soruya ise "9 Şubat'a kadar İstanbul dahil olmak üzere aday göstereceğimiz diğer kentlerdeki adaylarımızı açıklayacağız. Tabii ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin aklımızda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığını bilinmesi isterim" yanıtını verdi.

TABANDA KARŞILIĞI VAR

Parti kaynaklarının, Başak Demirtaş'ın tabanda karşılığının olduğunu ve "Başak Hanım aday olursa İstanbul'daki oy kaybımızı tersine çevirebiliriz" değerlendirmelerinde bulunduğu öğrenildi. Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın tabanda halen güçlü bir figür olduğunu bildiren kaynaklar, "Bu yüzden Başak Demirtaş'ın adaylığı, İstanbul ile sınırlı kalmaya bir motivasyonla ülke genelinde oyumuzu istenilen seviyeye çekebilir" dedi.

Eşinin aday olmasını istedi

HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, DEM Parti’nin aday belirleme sürecine dahil oldu. Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisiyle görüşmeye gelen avukatı ve parti yetkilileriyle görüştü. Partisini bir süredir etkili politika üretmemekle itham eden Demirtaş, “DEM Parti hem bölgede hem de büyükşehirlerde olmak zorunda. Bu nedenle Büyükşehir için aday göstermemiz gerek. Başak Demirtaş’ı aday olarak öneriyorum her kesimden oy alabilecek, partinin oylarını yükseltecek bir aday” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

BUGÜN AÇIKLANIR

Edirne Cezaevi’nde yapılan görüşmede elde edilen bilgi ve görüşler DEM Parti’nin yetkili kurullarına aktarılacak. Burada yapılacak değerlendirmenin ardından Başak Demirtaş’ın aday ilan edileceği öğrenildi. DEM Parti’den konuştuğumuz bir yetkili, “Partimiz eski genel başkan Selahattin Demirtaş’ın değerlendirmesine, önerilerine kayıtsız kalamaz. Bugün adayın açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

ÖNDER İZMIR’I KABUL ETMEDI

DEM Parti MYK'sında, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in İzmir için önerildiği ancak Önder'in bu fikre sıcak bakmadığı için İzmir adayının halen netleşmediği öğrenildi. Ankara'da ise önceki grup başkanvekili Meral Danış Beştaş, aday gösterilecek. Antalya'da Kemal Bülbül, Bolu'da Veli Saçlık'ın adaylığı ise kesinleşti.





#Siyaset
#Yerel Seçim
#Başak Demirtaş
#Selahattin Demirtaş
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