Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Denizde insan bedenine ait parçalar bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

Denizde insan bedenine ait parçalar bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

21:592/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Küçükçekmece Menekşe açıklarında insan bedenine ait parçalar bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.
Küçükçekmece Menekşe açıklarında insan bedenine ait parçalar bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.

Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahili’nde, insan vücuduna ait parçaların bulunduğu ihbarı üzerine polisler araştırma yaptı. Suyun üstünde ve altında yapılan aramalarda herhangi bir insan parçasına rastlanmadığı ve bulunan ipe bağlı bağırsakların hayvana ait olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Menekşe Plajı açıklarında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, plajda görevli cankurtaran ekipleri, devriye sırasında insan bedenine ait olduğu değerlendirilen, ipe bağlı parçalar fark etti. Cankurtaran ekipleri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, çalışma yaptı. Sahil güvenlik ekipleri ile dalgıç polisler, su üstünde ve su altında geniş çaplı araştırma yaptı.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından insan bedenine ait herhangi bir parçanın bulunmadığı belirlendi. Bulunan parçaların ise hayvana ait bağırsaklar olduğu tespit edildi.


#Menekşe Sahili
#Küçükçekmece
#Deniz
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kira zammı ne kadar olacak? TÜİK Eylül kira artış oranı açıklandı mı? İşte son durum