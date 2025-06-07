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Denize giren iki kardeşi ölüm ayırdı

Denize giren iki kardeşi ölüm ayırdı

19:267/06/2025, Cumartesi
AA
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Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu.
Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu.

Bursa'da Kurşunlu Sahili'ndeki iskeleden denize atlayan yabancı uyruklu iki kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sahil Güvenlik botunun ulaştığı kardeşlerden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

Kurşunlu Sahili'ndeki iskeleden denize atlayan yabancı uyruklu iki kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik botunun ulaştığı kardeşlerden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.



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