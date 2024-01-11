Denizkurdu Tatbikatı'ndan acı haber: Eğitimde rahatsızlanan Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat şehit oldu

"Her seferinde dilinde 'Ben şehit olacağım' derdi. Ve muradına erdi" Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu.