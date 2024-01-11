|
Gündem

Denizkurdu Tatbikatı'ndan acı haber: Eğitimde rahatsızlanan Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu Tatbikatı'nda dalış eğitimi esnasında rahatsızlanan Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Semih Bozkuş
19:41 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:52 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Denizkurdu Tatbikatı'nda rahatsızlanan bir Mehmetçik şehit oldu (Foto: Arşiv)
Denizkurdu Tatbikatı'nda rahatsızlanan bir Mehmetçik şehit oldu (Foto: Arşiv)

Denizkurdu Tatbikatı'ndan acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlandığını ve ilk müdahalenin gemide dalış doktoru tarafından yapıldığını belirtti.

İvedilikle hastaneye kaldırılan Canbulat'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."






#Şehit
#Denizkurdu Tatbikatı
#Milli Savunma Bakanlığı
15 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İkinci el araç alacaklara kritik uyarı: Dipten fiyat veriyorlar aciliyeti yoksa sakın bunu yapmayın!