Denizkurdu Tatbikatı'ndan acı haber: Eğitimde rahatsızlanan Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat şehit oldu

Denizkurdu Tatbikatı'ndan acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat'ın şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlandığını ve ilk müdahalenin gemide dalış doktoru tarafından yapıldığını belirtti.
İvedilikle hastaneye kaldırılan Canbulat'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Bakanlıktan açıklama
"Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."