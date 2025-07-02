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Denizli'de belediye otobüsünün çarptığı yaşlı adam öldü

Denizli'de belediye otobüsünün çarptığı yaşlı adam öldü

09:362/07/2025, Çarşamba
IHA
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Kazayla ilgili olarak hem otobüs şoförü hem de aracın sürücüsü hakkında adli işlem başlatılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Kazayla ilgili olarak hem otobüs şoförü hem de aracın sürücüsü hakkında adli işlem başlatılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama önce Denizli Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsü ardından ise başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Keyik'e (80), seyir halindeki henüz plakası belirlenemeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kadir Keyik yola savruldu. Ardından ise Kadir Keyik'e seyir halindeki henüz plakası belirlenemeyen başka araç çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kadir Keyik'e olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastanede yoğun bakıma alınan Kadir Keyik, 3 gün süren yaşam mücadelesini ardından doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kadir Keyik'in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğarken cenazesi Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'nde defin edileceği belirtildi.





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