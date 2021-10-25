Denklemi Kürtler bozar ​

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Kandil’den HDP’ye gönderilen ittifak talimatı ile on büyükelçinin Osman Kavala bildirisini Yeni Şafak’a değerlendirdi. Kandil’den HDP’ye gönderilen ve Millet İttifakı’na karşı nasıl bir tutum takınmasını içeren mektup konusunda Miroğlu, “Bu talimatlar yeni değil” dedi. “En azından 2019 seçimlerinden bu yana HDP ve Millet İttifakı arasındaki iş birliğinin 2023 seçimlerinde de kurulabilmesi için sistemli işleyen bir strateji var” diyen Miroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

DESTEĞİN İKİ NEDENİ

“HDP’den bazı aktörler bu gidişattan memnun olmayıp itiraz ettiklerinde ise dış güçler devreye girer ve HDP, PKK üzerinden ‘birlikte davranmaya’ davet edilir. Bu defa da öyle oldu. HDP de bu talimatları kendi tabanını ikna etmek için siyasi söylem haline getirir. Örnek olarak en son HDP’den gelen ‘iktidarın parçası olacağız’ söylemini, ‘iktidarın ortağı olacağız’ şeklinde anlamak da mümkündür. CHP ve İYİ Parti’nin bilhassa Kürt toplumu içinde herhangi bir ağırlığı olmadığı için de bu ortaklık, yani Kürtler’i siyasi manada yönetmek işini HDP’ye terk etmeye mecbur olacaktır. Yani Millet İttifakı’nı destekleme stratejisinin ve hedefinin iki ayağı vardır; AK Parti iktidarını devirmek ve iktidar sonrasında da Kürtler’i yönetme işini HDP ve KCK komisyonlarına havale etmek.”

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Kavala işin bahanesi

Orhan Miroğlu, 10 büyükelçinin Osman Kavala bildirisinin Türkiye’nin hükümranlık haklarının ihlali olduğunu bildirdi. Miroğlu, “Bu ihlal bana göre 2023’e dönük olarak iktidarı düşürmek istemenin bir sonucudur. Kavala davası işin bahanesi. Bu açıklamadan sonra Kavala davasında bir tahliye herhalde beklememek gerekir. Yani bu açıklamanın dava sürecini daha da zorlaştırdığını görmek lazım” diye konuştu.

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