Depo deşifre oldu baskın düzenlendi: 1370 litre ele geçirildi

14:5224/02/2026, Salı
AA
Her iki adresteki aramalarda taklit-tağşiş yapılan 1370 litre zeytinyağı bulundu.
Uşak'ta düzenlenen operasyonda taklit-tağşiş yapılan 1370 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıkadem Mahallesi'ndeki bir depo ile kent merkezindeki iş yerine operasyon düzenledi.

Zeytinyağına el konuldu, sahibi E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.



#Uşak
#Hacıkadem Mahallesi
#Taklit-tağşiş
