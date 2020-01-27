Gündem Deprem akşamı akılalmaz şaka 235 lira ceza kesildi
KAHRAMANMARAŞ

Deprem akşamı akılalmaz şaka: 235 lira ceza kesildi

Deprem akşamı akılalmaz şaka: 235 lira ceza kesildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin hissedildiği Kahramanmaraş'ta itfaiyeyi arayan Hasan K. (24), depremde evinin yıkıldığını ihbar etti, 10 dakika sonra da 'şaka yaptım' dedi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Hasan K.'ye 235 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Kahramanmaraş'ta itfaiyeyi arayan Hasan K. (24), depremde evinin yıkıldığını ihbar etti.
Kahramanmaraş'ta itfaiyeyi arayan Hasan K. (24), depremde evinin yıkıldığını ihbar etti.

Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili birimler deprem sırasında il genelinde herhangi bir hasar ya da can kaybı olup olmadığını araştırırken, saat 22.00 sıralarında 110'u arayan Hasan K., 'Depremde orman dairesinin olduğu bölgede evim yıkıldı' dedi.

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"Şaka yaptım"

İhbar üzerine Hacı Bayram Veli Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün bulunduğu bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak ekipler yıkılmış bir ev göremedi. Bu sırada Hasan K. tekrar itfaiyenin acil numarası olan 110'u arayarak, 'şaka yaptım' dedi.

İdari para cezası

İhbarın asılsız çıktığının belirlenmesi üzerine polisinin bilgi verdiği savcı, Hasan K. hakkında asılsız ihbarda bulunmaktan dolayı idari yönden yaptırım uygulanması talimatını verdi. Bunun üzerine ekipler, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında Hasan K.'ye 235 lira idari para cezası kesildi.

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