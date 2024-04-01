Deprem bölgesinde dengeler değişti

Türkiye’nin 6 Şubat gecesi yaşadığı yüzyılın felaketi 11 ilin yerel yönetimde dünkü seçimde değişimlere de sahne oldu. Sonuçlara göre Adana-CHP, Adıyaman-CHP, Diyarbakır-DEM, Elazığ-AK Parti, Gaziantep- AK Parti, Hatay-CHP, Kahramanmaraş-AK Parti, Kilis-CHP, Malatya-AK Parti, Osmaniye-MHP ve Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisi kazandı. Sonuçlarda depremden en fazla etkilenen il olarak gösterilen Hatay’da CHP ve AK Parti arasında ciddi rekabet yaşandı.

AKSOY OYUNU YÜZDE 7 ARTIRDI

2019 yerel seçimlerinde yüzde 55,15 oy alarak Hatay’ı kazanan CHP’li Lütfü Savaş, 2024 seçimlerinde AK Parti’li rakibi Mehmet Öntürk ile kıyasıya bir rekabet yarışına girdi. Savaş’ın aday gösterilmesi CHP içinde krize neden olmuştu. Hatay'da Lütfü Savaş yarışı önde götürdü. Depremden en büyük hasarı alan Antakya’da ise CHP’li Hüseyin Aksoy oyunu yüzde 7 civarında artırarak belediye seçimlerini kazandı.

KAHRAMANMARAŞ’TA YRP SÜRPRİZİ

Depremin en sert vurduğu illerden biri olan Kahramanmaraş’ta ise büyükşehirde dengeler değişmezken 5 ilçe belediyesinde değişim yaşandı. Buna göre Afşin, Andırın, Onikişubat AK Parti’de kalırken Çağlayancerit MHP’li başkan ile yoluna devam etti. Bunun yanı sıra Ekinözü, Elbistan ve Pazarcık CHP’ye geçerken Dulkadiroğlu, Göksun ve Türkoğlu’nda ise Yeniden Refah Partisi (YRP) seçimlerde öne

geçen parti oldu.

YENİDEN FATMA ŞAHİN

Gaziantep’te 3’üncü kez seçilen Fatma Şahin yerini sağlamlaştırarak yeniden büyükşehre başkan oldu. İlçelerde ise depremden en fazla etkilenen İslahiye ve Nurdağı yeniden AK Parti’li adayları seçerken Şahinbey ve Yavuzeli de AK Parti ile yoluna devam etti. Araban ilçesi CHP’den MHP’ye geçerken Nizip, Karkamış ve Şehitkamil CHP’li başkanlar ile yoluna devam etme kararı aldı.

DİYARBAKIR DEM’LENDİ

30 büyükşehir belediyesinden biri olan Diyarbakır’da büyükşehir’i DEM Partisinin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kazandı. 2019 seçimlerinde 2 ilçesi olan AK Parti bu seçimde Çermik, Çüngür ve Hazroyu kazanarak ilçe belediyesi sayısını 3’e çıkardı. Kalan 14 ilçe belediyesini ise DEM Parti kazandı.

CHP ADANA’DA DÜŞÜŞTE

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yeniden başkan olan Zeydan Karalar oy oranını yüzde 6 düşürdü. İlçe belediyelerinde ise AK Parti 3 belediyesinde yeniden kazanırken CHP 4 olan ilçe sayısını 7’ye çıkardı. Böylece MHP’nin geçen seçimde 8 olan ilçe belediyesi sayısı 4’e düştü.

MALATYA’DA 7 İLÇE AK PARTİ'DE

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti adayı Sami Er yeniden kazanırken, 7 ilçe belediyesinde de AK Parti galibiyeti yaşandı. CHP Malatya'da 5 ilçe belediyesinde, MHP ise Kuluncak'ta zafer kazandı.

BAHÇELİ MEMLEKETİNİ KAZANDI

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Memleketi Osmaniye’de ve ilçesi Bahçe’de kazanmayı bildi. Bahçe Belediyesi'ni AK Parti’den alan MHP Kadirli ilçesini CHP’ye kaptırdı. AK Parti Osmaniye’de Düziçi ve Hasanbeyli’yi kazanarak 2 ilçeyi kazandı.

ELAZIĞ’DA YENİDEN AK PARTİ

2019 seçimlerinde yüzde 40 ile Elazığ’ı kazanan AK Parti, oyunu yüzde 2 düşürmesine rağmen yeniden kazanmayı bildi. Bunun yanı sıra ilçelerde ise Alacakaya, Karakoçan ve Palu AK Parti’den Yeniden Refah Partisi’ne geçti. Ayrıca Kovancılar ilçesi de AK Parti’den BBP’ye geçti.

ŞANLIURFA’DA BAŞA BAŞ REKABET

AK Parti’nin geçmiş dönem belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya bir rekabet gerçekleşti. 2019 seçimlerinde Şanlıurfa’nın 13 ilçesinden 11’ini kazanan AK Parti 2024 yılı seçimlerinde 7 ilçesini diğer partilere kaptırdı. Bu ilçelerden 6’sını DEM alırken bir tanesini ise YRP kazandı.

ADIYAMAN'DA DEVA SÜRPRİZİ

Adıyaman’da milletvekilliğinden ayrılarak CHP’nin adayı olan Abdurrahman Tutdere seçimlerde ipi göğüsledi. AK Partiden CHP’ye geçen Adıyaman Belediyesinin yanı sıra 9 ilçeden 6 tanesini yine AK Parti kazandı. Çelikhan’da sürpriz olarak DEVA Partisinin adayı Mahmut Şahin ipi göğüsledi. Bunun yanı sıra Adıyaman merkez ve Gölbaşı’nda CHP rakiplerinden öne çıktı.

KİLİS’TE DEĞİŞİM

AK Parti’nin Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat, CHP’li rakibi Hakan Bilecen’e kaybetti. Kilis Belediyesi’nde yüzde 15’in üzerinde bir fark olurken Polateli ilçesinde de CHP kazandı. Musabeyli ilçesini MHP kazanırken Elbeyli’yi ilçesini de AK Parti kazandı.















