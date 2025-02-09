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Deprem konteynerleri Suriye'ye

Deprem konteynerleri Suriye'ye

Merve Safa Akıntürk
04:009/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrasında 11 kente kurulan konteyner kentler, hak sahiplerinin kalıcı konutlara yerleşmesiyle azalıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), inşa edilen 428 konteyner kentten 395’i halen aktif durumda. Bu alanlarda şu an 650 bin afetzede yaşıyor, bu rakam daha önce 720 bin seviyelerine kadar çıkmıştı. Boşalan konteynerler AFAD’ın lojistik deposuna alındı. Konteynerler ihtiyaç dahilinde değişik bölgelere sevk edilebilecek.


GÜVENLİ BARINMA ALTERNATİFİ

Suriye’de devrimin arından barınma sorunu en kritik meselelerden biri olarak öne çıkıyor. Evlerine geri dönmek isteyen Suriyeliler, başlarını sokabilecek bir ev bulabilmenin endişesinde. Bu kaygıları gidermek için AFAD, uygun durumdaki konteynerleri lojistik depolarına naklederek ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırmayı planlıyor. Yetkililer, talep gelmesi halinde bu konteynerlerin Suriye’ye sevk edilerek bölge halkının barınma ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.


#Suriye
#konteyner
#deprem

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