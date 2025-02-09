Deprem konteynerleri Suriye'ye

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrasında 11 kente kurulan konteyner kentler, hak sahiplerinin kalıcı konutlara yerleşmesiyle azalıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), inşa edilen 428 konteyner kentten 395’i halen aktif durumda. Bu alanlarda şu an 650 bin afetzede yaşıyor, bu rakam daha önce 720 bin seviyelerine kadar çıkmıştı. Boşalan konteynerler AFAD’ın lojistik deposuna alındı. Konteynerler ihtiyaç dahilinde değişik bölgelere sevk edilebilecek.