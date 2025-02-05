ULFED'ten 'Yeni Suriye' paneli: Güvenlik diplomasi ve stratejik yaklaşımlar

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (ULFED), 'Yeni Suriye: Güvenlik, Diplomasi ve Stratejik Yaklaşımlar' adlı panelini İstanbul'da bulunan Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Alanında uzman akademisyen, araştırmacılar ve STK çalışanlarının katılacağı panelde; 2011’den bu yana Suriye’de faaliyet gösteren STK’ların etkisi, Fırat Kalkanı ve diğer güvenli bölgelerdeki rolü, yeni Suriye’nin inşa sürecinde STK’ların stratejik önemi gibi konular yer alacak.
Panel, sivil toplum kuruluşları çalışanları, akademisyenler ve alana dair araştırmalar yapan uzmanlara yönelik olarak gerçekleştirilecek. Panelde, Suriye’deki güncel gelişmeler, güvenlik, diplomasi ve yeniden yapılanma süreçleri gibi önemli konulara odaklanılacak.
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"Yeni Suriye: Güvenlik, Diplomasi ve Stratejik Yaklaşımlar" Paneli
Ortadoğu’daki güç dinamiklerinin yeniden değerlendirilmesi, bölgedeki ülkelerin mevcut durumlarının okunması ve bu bağlamda Suriye’ye etkilerinin incelenmesi.
Konuşmacı: Zahide Tuba Kor: Araştırmacı Yazar
Suriye’deki silahlı grupların geleceği, yeni bir savunma bakanlığı çatısında entegrasyon süreci, eski rejim ordusunun kalıntılarının akıbeti ve komşu ülkelerle diplomatik çözüm arayışları.
Konuşmacı: Ömer Özkızılcık-ÜMRAN Türkçe Araştırma Direkörü
Suriye’nin Türkiye ile olan ilişkilerinde geleceğe dönük beklentiler, Türkiye’nin stratejik etkisi, bölgedeki istikrar ve kalkınma süreçlerinde Türkiye’nin rolü.
Konuşmacı: Mehmet Alğan: Siyasetçi
2011’den bu yana Suriye’de faaliyet gösteren STK’ların etkisi, Fırat Kalkanı ve diğer güvenli bölgelerdeki rolü, yeni Suriye’nin inşa sürecinde STK’ların stratejik önemi.
Konuşmacı: Muhammed Akta: ULFED Genel Müdürü
ULFED kimdir?
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (ULFED), Suriye asıllı Türk sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’ye uyum sürecini desteklemek amacıyla İletişimi güçlendirme, kapasite ve yasal ortamı geliştirme alanlarında faaliyet yürüten bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir birliktir.