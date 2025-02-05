ULFED'ten 'Yeni Suriye' paneli: Güvenlik diplomasi ve stratejik yaklaşımlar

Panel, sivil toplum kuruluşları çalışanları, akademisyenler ve alana dair araştırmalar yapan uzmanlara yönelik olarak gerçekleştirilecek. Panelde, Suriye’deki güncel gelişmeler, güvenlik, diplomasi ve yeniden yapılanma süreçleri gibi önemli konulara odaklanılacak.





Panel 13 Şubat'ta İstanbul'da bulunan Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi 'nde gerçekleştirilecek.





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Panel İçeriği

"Yeni Suriye: Güvenlik, Diplomasi ve Stratejik Yaklaşımlar" Paneli

Panel Konuları ve Konuşmacılar:

1. Ortadoğu’dan Suriye’ye

Kapsam:

Ortadoğu’daki güç dinamiklerinin yeniden değerlendirilmesi, bölgedeki ülkelerin mevcut durumlarının okunması ve bu bağlamda Suriye’ye etkilerinin incelenmesi.

Konuşmacı: Zahide Tuba Kor: Araştırmacı Yazar

2. Suriye’nin İç ve Dış Güvenliği

Kapsam:

Suriye’deki silahlı grupların geleceği, yeni bir savunma bakanlığı çatısında entegrasyon süreci, eski rejim ordusunun kalıntılarının akıbeti ve komşu ülkelerle diplomatik çözüm arayışları.

Konuşmacı: Ömer Özkızılcık-ÜMRAN Türkçe Araştırma Direkörü

3. Suriye’de Türkiye’nin Rolü

Kapsam:

Suriye’nin Türkiye ile olan ilişkilerinde geleceğe dönük beklentiler, Türkiye’nin stratejik etkisi, bölgedeki istikrar ve kalkınma süreçlerinde Türkiye’nin rolü.

Konuşmacı: Mehmet Alğan: Siyasetçi

4. Suriye’de STK’ların Rolü ve Önemi

Kapsam:

2011’den bu yana Suriye’de faaliyet gösteren STK’ların etkisi, Fırat Kalkanı ve diğer güvenli bölgelerdeki rolü, yeni Suriye’nin inşa sürecinde STK’ların stratejik önemi.

Konuşmacı: Muhammed Akta: ULFED Genel Müdürü

5. Modaratör: Hayrunnisa Çiçek -Gazeteci





ULFED kimdir?