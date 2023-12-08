Deprem projeleri 10 güne açıklanıyor

Bakan Özhakesi, kentsel dönüşüme ilişkin kabinede kapsamlı bir sunum yaptığını belirtti. Sürecin detaylarının netleştiğini söyleyen Özhaseki, 4 Aralık'ta Bursa'da ve İstanbul dahil çevre illerden de hissedilen 5, 1 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Özhaseki, depremlere yönelik tedbir çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirirken 6 Şubat deprem konutlarının da hızla hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Bakan Özhaseki, depremde yıkılan şehirlerin yeniden eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılacağını anlattı.
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 10 gün içerisinde alınan önlem, karar ve hazırlık planlarının açıklanacağını duyurdu.
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4 saat önce