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Deprem projeleri 10 güne açıklanıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. Önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, olası İstanbul depremi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını, 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacaklarını söyledi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:06 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 10 gün içerisinde alınan önlem, karar ve hazırlık planlarının açıklanacağını duyurdu.
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 10 gün içerisinde alınan önlem, karar ve hazırlık planlarının açıklanacağını duyurdu.

Bakan Özhakesi, kentsel dönüşüme ilişkin kabinede kapsamlı bir sunum yaptığını belirtti. Sürecin detaylarının netleştiğini söyleyen Özhaseki, 4 Aralık'ta Bursa'da ve İstanbul dahil çevre illerden de hissedilen 5, 1 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Özhaseki, depremlere yönelik tedbir çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirirken 6 Şubat deprem konutlarının da hızla hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Bakan Özhaseki, depremde yıkılan şehirlerin yeniden eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılacağını anlattı.


#İstanbul
#proje
#kentsel dönüşüm
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