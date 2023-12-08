Deprem projeleri 10 güne açıklanıyor

Bakan Özhakesi, kentsel dönüşüme ilişkin kabinede kapsamlı bir sunum yaptığını belirtti. Sürecin detaylarının netleştiğini söyleyen Özhaseki, 4 Aralık'ta Bursa'da ve İstanbul dahil çevre illerden de hissedilen 5, 1 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Özhaseki, depremlere yönelik tedbir çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirirken 6 Şubat deprem konutlarının da hızla hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Bakan Özhaseki, depremde yıkılan şehirlerin yeniden eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılacağını anlattı.