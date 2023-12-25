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İstanbul adayı kadrosuyla sahada olacak

31 Mart için çalışmaları hızlandıran AK Parti, İstanbul’da seçmenin karşısına farklı uygulama ile çıkacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üzerinde çalıştığı kampanyaya göre, İstanbul’da sadece belediye başkanı değil birlikte çalışacağı ekibi de ön planda olacak. Başkanın çalışacağı ekip içerisinde deprem uzmanı, şehir planlayıcısı ve tarihçi de olacak.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:46 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

AK Parti, mega-kent İstanbul’da seçmenin karşısına adayın yanı sıra ‘kadrosu’ ile de çıkacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart’a ilişkin ‘Yeniden İstanbul’ parolasıyla verdiği kampanya şekilleniyor. İstanbul için özel olarak hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasının altyapısını da oluşturdu.

PROJELERİN YÜZÜ OLACAK

Adayın, şehirde hayata geçirilecek projelerin yüzü ve yöneticisi olmasına dikkat edilecek. İstanbul için sadece başkan değil birlikte çalışacağı ekibi de ön planda olacak. İstanbul’u bekleyen tehlikelere karşı yol haritası ile yola çıkan ekip içerisinde deprem uzmanı, şehir planlayıcısı ve tarihçi de olması bekleniyor.

YENİ TRAFİK ALGORİTMASI

İstanbul’un sorunlarına ilişkin çeşitli araştırma ve anketler yürüten AK Parti, İstanbul’un sorunları üzerinde de çalışıyor. Buna göre de köklü adımlar atacak. Trafik sorununun çözümü için İstanbul’a yeni trafik algoritması oluşturulacak. Metrobüs hattı değerlendirmeye tabi tutularak ileride başka proje ile değiştirilmesi gündemde olacak. Bunun yanı sıra yeni metro hatları da vaatler arasında.

İLÇEYE GÖRE FARKLI PROJE

İstanbul’da deprem bölgesinde bulunan ilçeler için de birçok farklı proje gündemde olacak. Bağcılar, Bahçelievler gibi nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde nüfusun azaltılması ön planda tutulacak. Yine deprem riskine karşı da binalar arasındaki mesafe açılacak ve binalara güçlendirme yapılacak. Yatay mimari ile yeni yerleşim yerleri kurulacak. Yoğunlaşan İstanbul nüfusuna ilişkin de adımlar atılması da söz konusu olacak. Ayrıca yeşil alan ve parkların sayısı artacak.



#AK Parti
#Siyaset
#yerel seçimler
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