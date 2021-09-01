Deprem uzmanından Kütahya depreminin ardından korkutan uyarı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde dün öğle saatlerinde 5 kilometre derinlikte 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜ DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, korkutan bir uyarıda bulundu.

GÜNDEM Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Özkaymak, bölgede Çukurören, Aslıhanlar Çatkuyu fayları gibi 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip diri fayların olduğunu, Banaz, Kütahya ve Afyonkarahisar arasında bu büyüklükteki depremlerin meydana gelmesinin normal olduğunu ifade etti.

Özkaymak, AKÜ DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı jeodezik amaçlı farklı projeler ile bu bölgenin güncel tektonik hareketlerini GPS teknolojisi ile düzenli olarak izlediklerini kaydetti.

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Özkaymak, elde ettikleri ön bulgulara göre Banaz, Kütahya ile Afyonkarahisar arasında kalan bu bölgenin günümüzde kuzeydoğu-güneybatı yönünde genişlemekte olduğunu ve gelecek yıllarda da benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceğini söyledi.