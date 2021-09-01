Gündem Deprem uzmanından Kütahya depreminin ardından korkutan uyarı
KÜTAHYA

Deprem uzmanından Kütahya depreminin ardından korkutan uyarı

AKÜ DUAM Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Kütahya Altıntaş depreminin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki fay hatlarını bir süredir izlediklerini ve elde ettikleri bulgulara göre bölgede gelecek yıllarda da benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Deprem uzmanından Kütahya depreminin ardından korkutan uyarı
Prof. Dr. Çağlar Özkaymak

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde dün öğle saatlerinde 5 kilometre derinlikte 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜ DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, korkutan bir uyarıda bulundu.

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Özkaymak, bölgede Çukurören, Aslıhanlar Çatkuyu fayları gibi 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip diri fayların olduğunu, Banaz, Kütahya ve Afyonkarahisar arasında bu büyüklükteki depremlerin meydana gelmesinin normal olduğunu ifade etti.

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin hasara yola açıp açmadığı araştırılıyor. İşte depremin meydana geldiği Altıntaş'tan ilk görüntüler


Özkaymak, AKÜ DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı jeodezik amaçlı farklı projeler ile bu bölgenin güncel tektonik hareketlerini GPS teknolojisi ile düzenli olarak izlediklerini kaydetti.

Özkaymak, elde ettikleri ön bulgulara göre Banaz, Kütahya ile Afyonkarahisar arasında kalan bu bölgenin günümüzde kuzeydoğu-güneybatı yönünde genişlemekte olduğunu ve gelecek yıllarda da benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceğini söyledi.

Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu
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Kütahya Valisi Ali Çelik, depremin merkez üssünün Aydınlar köyü civarı olduğunu söyledi.
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İlçe merkezinde bir binanın balkonundan 3-5 tuğlanın düştüğünü, Beşkarış köyünde de 2-3 evin bacalarında döküntüler olduğunu belirten Çelik, Hiçbir yaralımız ve bir sıkıntımız yok, ufak tefek hasarlar var. dedi.
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Çelik, hasar tespit komisyonunun bölgeye ulaşarak incelemelerine başladığını anlattı.
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Çevre ve Şehircilik ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüklerine bağlı ekiplerin de sahada olduğunu, köy köy gezdiklerini dile getiren Çelik, Tüm köylerimizdeki muhtarlarla görüştük. Herhangi bir can kaybı yok. Binalarda ufak tefek çatlaklar ve yarıklar var, o da çok sayıda değil. Bunların da hızlı şekilde tespitlerini yapıyoruz diye konuştu.
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Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda küçük çapta hasarlar meydana geldi.


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