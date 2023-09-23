Depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihin en büyük depremini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 11 ili büyük oranda etkiledi. Yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş da yaralandı. Depremde en büyük hasarı alan kent ise Hatay oldu.