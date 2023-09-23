Depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kanatlı ve Odabaşı mahallelerindeki ağır hasarlı 6 bina daha yıkıldı.
Türkiye, 6 Şubat'ta tarihin en büyük depremini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 11 ili büyük oranda etkiledi. Yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş da yaralandı. Depremde en büyük hasarı alan kent ise Hatay oldu.
Hatay kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Kanatlı ve Odabaşı mahallelerindeki ağır hasarlı 6 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.