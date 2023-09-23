|
Gündem

Depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Kanatlı ve Odabaşı mahallelerindeki ağır hasarlı 6 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

15:18 . 23/09/2023 Cumartesi
AA
Kanatlı ve Odabaşı mahallelerindeki ağır hasarlı 6 bina daha yıkıldı.

Kanatlı ve Odabaşı mahallelerindeki ağır hasarlı 6 bina daha yıkıldı.

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihin en büyük depremini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 11 ili büyük oranda etkiledi. Yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş da yaralandı. Depremde en büyük hasarı alan kent ise Hatay oldu.

Hatay kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Kanatlı ve Odabaşı mahallelerindeki ağır hasarlı 6 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.



#Hatay
#Kahramanmaraş
#deprem
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adana’da termometreler 38 dereceyi gösterdi