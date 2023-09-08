Depremzede 1861 çocuk ailesine kavuştu

6 Şubat depremleri nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş ve refakatçisi olmayan bin 861 çocuk ailesine ya da aile yakınlarına teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kayıtlarına göre kimliği belli olmayan çocuk bulunmuyor. Depremden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması ve yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da refakatçisi olmayan çocukları gözetimi altında tutuyor.

30 ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Yeni Şafak’ın bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş ve refakatçisi olmayan bin 861 çocuk yapılan kimlik kontrolü, kimliklendirme ve mesleki çalışmalar sonucunda ailesine ya da aile yakınlarına teslim edildi. Şu anda ise 30 çocuk bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında bulunuyor.

3 çocuğun tedavisi sürüyor

Depremler sonrasında halen hastanelerde tedavisi devam eden 3 çocuğun sağlık durumu takip ediliyor. Edinilen bilgilere göre de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kayıtlarına göre kimliği belli olmayan çocuk bulunmuyor.







