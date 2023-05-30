Depremzede çiftçilerin kayıpları karşılanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile 6 Şubat depremlerinde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz olarak sağlanan küçükbaş hayvanların teslim programına katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve bakanlık yetkililerinin de yer aldığı programda küçükbaş hayvanlar, depremzede yetiştiricilere teslim edildi. Vatandaşlar, sağlanan desteklerden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Depremzede yetiştiricilere sağlanan küçükbaş hayvan hibe desteğine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem nedeniyle telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın ayni dağıtımı için gerekli olan 341 milyon TL tutarındaki meblağ İl Tarım Müdürlüklerimizin hesabına geçmiş bulunmaktadır” dedi.

Şu an itibarıyla depremden etkilenen illerde hasar tespit komisyonları tarafından tespit edilen ve bakanlığımızca karşılayacağımız büyükbaş hayvan sayısı 5 bin 804’tür. Telef olan kanatlı sayısı 800 bin civarındadır. Hasar tespitleri tamamlandığında onların da tamamını karşılamış olacağız. Tespit ettiğimiz 26 bin civarında da arılı kovan zayiatının olduğunu da belirtmek istiyorum. Tarsim sigortası yaptıran çiftçilerimizin hayvancılık alanını kapsayan hasar tazminatlarını ivedilikle ödemeye başladık. Afette hasar gören ev ve ahırları TOKİ ile birlikte planlayarak hem ev hem de ahır ve ağılları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.