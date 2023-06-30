Depremzede çocuklara protez takibi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, büyük depremlerde enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara’ya sevk edilen ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci ve İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanelerinde tedavi altına alınan depremzedelerin son durumları hakkında Yeni Şafak’a bilgi verdi. 28 depremzedenin tedavilerinin sürdüğünü anlatan Prof. Ünüvar, “Bir kısmının fizik tedavisi, bir kısmının da yara bakımı yapılıyor. İki bacağını kaybetmiş hastalarımız var. Örneğin bacağını kaybetmiş bir çocuğumuzun yaşı ilerledikçe protezinin yenilenmesi gerekiyor. Bunların takibini sağlayacağız” dedi.

SAHİPSİZ ÇOCUĞUMUZ YOK

Deprem gibi büyük yıkımlara yol açan afetlerde en çok etkilenen kişilerin çocuklar olduğunu ifade eden Prof. Ünüvar, “Depremin ardından sahipsiz çocuklar meselesi gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çok iyi bir sistem kurdu. Annesini, babasını kaybetmiş ya da annesi babası yaşıyor olsa bile irtibatını kaybetmiş pek çok çocuk vardı. Bunlarla ilgili çok iyi bir veri sistemi oluşturuldu. Biz de sürekli irtibat halindeydik. Şu an hastanemizde tedavi gören hastalar arasında sahipsiz çocuğumuz yok” diye konuştu.

MUCİZE ALEYNA AÜ’YE EMANET

Depremin 248’inci saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez’den de bahseden Prof. Ünüvar şunları kaydetti: “Aleyna bu felakette Türkiye’nin moral kaynağı oldu. Yakınlarını kaybetmiş, ağır bir travma yaşamış olmasına rağmen yüzündeki tebessümü hiç bozmadı. Sadece kalça kemiğinde bir problem vardı. Oraya fiksatör koyduk, daha sonra alındı. Sağlıklı şekilde hayatına devam ediyor. Hem bedenen hem zihnen iyi durumda. İleride psikoloji okumak istiyor. Aleyna bize emanet artık. Hasta olarak geldi, kardeşimiz olarak gönderdik. ”

6 bin depremzede öğrencimiz var

Ankara Üniversitesi bünyesinde eğitimine devam eden 5 bin 860 depremzede öğrenci bulunduğu bilgisini veren Prof. Ünüvar, bu öğrencilerin her biriyle tek tek irtibat sağlandığını ifade etti. Depremzede öğrencilere birçok kolaylık sağlandığını belirten Ünüvar, “Önemli bir ülkenin büyükelçisi depremzede öğrencilerimize maddi anlamda destek olmak istediğini söyledi. Bizim elimizdeki imkânlar sınırlı. Yardımcı olmak isteyen kişiler ve kurumlarla öğrencilerimiz arasında köprü olacağız” dedi.







