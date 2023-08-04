Depremzedenin mahalle özlemi: 'Yerinde' umut

Deprem bölgesinde doğup büyüyen vatandaşlar, mahallelerinden kopmak istemiyor. Mahalle kültürünün devam etmesi için yerinde dönüşüm projesine büyük ilgi var. Yeni Şafak, depremin yerle bir ettiği binalara karşın, vatandaşın anılarını yaşatmak için fırsat olarak gördüğü yerinde dönüşüm çalışmalarını il il inceledi. Daire başına verilen hibe ve kredi desteğinin artırılması isteyen afetzedeler, inşaatın her aşamasını devletin kontrol etmesini talep ediyor.

KOMŞULUK AĞIR BASIYOR

Kent merkezlerinde hasar alan konut ve dükkân sahipleri genellikle aynı yerde kalmak istiyor. Çarşıların ekmek teknesi olduğunu ifade eden esnaflar da yerlerini değiştirmek istemiyor.

HEMEN BAŞVURDUK

Adıyamanlı İbrahim Yılmaz, “Çocukluğumun geçtiği, her gün alışveriş yaptığımız sokakları terk etmek istemiyoruz. Buradaki vatandaşlar yerinde dönüşüm istiyor. Adıyaman’ın çarşısı eski yerinde kalsın” derken, Ahmet Özkaya ise, “Proje açıklanır açıklanmaz başvurduk. Yerinde dönüşümü sonuna kadar destekliyoruz. Doğduğumuz yerden uzağa gitmek istemiyoruz” dedi.

TOKİ YAPARSA SAĞLAM OLUR

Gaziantep Nurdağı’nda yaşayan Ekrem Çök, “Yapılarda devlet kontrolü en üst seviyede olsun. TOKİ yaparsa her şeyiyle sağlam bir bina olur” diye konuştu. Nurdağı’nda evi yıkılan Zafer Baştürk de, “Yerinde dönüşüme kredi desteği yetersiz kalabilir. Evlerin sağlamlığı için malzemelerde indirim olmalı” şeklinde konuştu.

MAHALLEM BURASI

Gaziantep Islahiye’de evleri ağır hasar gören Bülent Özer ve Zekiye Özer çifti de yerinde dönüşümü destekliyor. Zekiye Özer, “Evim yerinde olsun isterim. Her şeyim, komşılarım, mahallem burada” değerlendirmesinde bulundu.

TAŞ YERİNDE AĞIR

Kahramanmaraş’ta evi yıkılan Eyüp İpekli, “Kahramanmaraş aslına uygun, aynı yerinde kalsın. Tek katlı olsun ama yeniden Kahramanmaraş olsun. Her taş yerinde ağırdır” dedi. Adıyamanlı depremzede Durdu Genç de “Evimiz yapıldığı zaman yakın çevremin, komşularımın yanımda olmasını isterim’’ diye anlattı.

ANILARIMIZ YERİNDE DURSUN

Hataylı Adnan Nefrettinoğlu ise “Biz birçok şeyimizi kaybettik, en azından komşuluğumuz, anılarımız yerinde dursun. Tekrar eski mahallem olsun. Buradan ayrılmak istemem bizim hayatımız burası” derken, Retibe Nefrettinoğlu ise, evlerin aslına uygun biçimde ayağa kalkması gerektiğini belirterek, “Mahallemden kopmak istemem” dedi. Yerinde dönüşümden yana olduğunu söyleyen Fatma Ocak da “Tüm ailem, büyüklerim Hatay’da doğdu, yaşadı. Hatay tamamen aslına uygun ayağa kalksın çünkü burası bir tarih” ifadelerini kullandı.

Evini Yerinde Yenile

Konutlar için 500 bin TL hibe, konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında kredi, iş yerleri için 250 bin TL hibe, iş yeri büyüklüklerine göre 250 bin TL ile 500 bin TL kredi verilecek. Yerinde dönüşüm programında krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli 0 faizli olacak. Kredilerin aylık ortalama ödemeleri 3 bin lira gibi bir rakama tekabül edecek. Yerinde Dönüşüm Projesi’ne başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Depremden etkilenen illerde yerinde dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar gezici mobil bilgilendirme araçlarının yanı sıra 22 farklı noktada açılan yapım ve dönüşüm ofislerinde konu ile sorularını ilgililere iletebiliyor. Bunun yanı sıra ALO 181 numaralı hattan proje hakkındaki bilgileri bulundukları yerden de alabiliyor.







