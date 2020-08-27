Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Derelideki yıkım ve tahliyeleri Bakan Kurum yönetiyor
GİRESUN

Dereli’deki yıkım ve tahliyeleri Bakan Kurum yönetiyor

Dereli'deki sel felaketinin yaraları hızla sarılıyor. Merkezinde büyük bir yıkım yaşanan ilçedeki çalışmaları yakında takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, caddelerdeki tahliye çalışmasını bizzat yöneterek, biriken suyun akması için kepçeye kanal açtırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden zarar gören Giresun'un Dereli ilçesindeki mesaisine devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden zarar gören Giresun'un Dereli ilçesindeki mesaisine devam ediyor.

Giresun’un Dereli ilçesinin merkezinde yaşanan selden felaketinde hasar gören binaların yıkımları devam ediyor. Selin hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Dereli’ye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yıkım çalışmalarını yakından takip ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli'nin ilçe merkezindeki çalışmaları bizzat yönetiyor.


Dereli’nin merkezinde selin vurduğu caddelerdeki su birikintileri de bugün açılan kanallar ile tahliye edildi. Bakan Kurum, tahliye çalışmasını bizzat yöneterek, biriken suyun akması için kepçeye kanal açtırdı. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda caddede biriken sel suları dereye akıtıldı. Öte yandan selden zarar gören esnafın yaraları sarılıyor. Dereli merkezindeki bütün dükkanların kapı, pencere ve camları değiştiriliyor. Binaların da dış cepheleri yenileniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kepçe operatörüne kanalın nasıl açılması gerektiğini tarif edip, çalışmayı takip etti.
Abone Ol Google News
En geçerli yol tedbir

En geçerli yol tedbir

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Alkışlanacak hareket

Alkışlanacak hareket

​Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır.
Bu ev mezarları olabilir

Bu ev mezarları olabilir

​Harabe yapıda ne tuvalet ne banyo var, içinde 7 kişi yaşıyor...
Masal yoluyla istismar

Masal yoluyla istismar

Yazdığı çocuk kitabında tecavüz sahnelerini anlattı.

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor

Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar uyarıyor

​Üniversite yerleşme belgenizi sosyal medyada teşhir etmeyin.
Hafta sonu çöl sıcakları geliyor

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor

​Termometreler 40 dereceyi gösterecek.

Çandarlı Halil Paşa neden İstanbul'un fethine karşı çıktı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.