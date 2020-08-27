Dereli’deki yıkım ve tahliyeleri Bakan Kurum yönetiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden zarar gören Giresun'un Dereli ilçesindeki mesaisine devam ediyor.

Giresun’un Dereli ilçesinin merkezinde yaşanan selden felaketinde hasar gören binaların yıkımları devam ediyor. Selin hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Dereli’ye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yıkım çalışmalarını yakından takip ediyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli'nin ilçe merkezindeki çalışmaları bizzat yönetiyor.



Dereli’nin merkezinde selin vurduğu caddelerdeki su birikintileri de bugün açılan kanallar ile tahliye edildi. Bakan Kurum, tahliye çalışmasını bizzat yöneterek, biriken suyun akması için kepçeye kanal açtırdı. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda caddede biriken sel suları dereye akıtıldı. Öte yandan selden zarar gören esnafın yaraları sarılıyor. Dereli merkezindeki bütün dükkanların kapı, pencere ve camları değiştiriliyor. Binaların da dış cepheleri yenileniyor.

