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Derin çete Gülen’e kalkan oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in, Washington’da, PKK/YPG terör örgütünü de destekleyen çete tarafından korunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyaz Saray
Beyaz Saray

Beyaz Saray içine çöreklenen ve ABD Başkanı Donald Trump’ı yönlendiren çete elemanlarının, FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesini engellediği belirtildi. Amerika merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre Trump’ın kişisel avukatı Rudolph Giuliani’nin 2017 yılında Başkan ile yaptığı özel sohbetlerde Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini ısrarla dile getirdiğini bildirdi. Gazete, New York eski Belediye Başkanı olan Giuliani’nin Gülen’in iade edilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu dönemde henüz Trump’ın avukatı olmadığını ancak en önemli destekçilerinden biri olarak Beyaz Saray’ı sık sık ziyaret ettiğini belirtti. Haberde, Trump’ın ise bir dönem bu fikre sıcak baktığı ve Gülen’in durumuyla ilgili bilgi almak için danışmanlarına baskı yaptığı da öne sürüldü.

TERÖRİST BAŞI Fetullah Gülen

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  • Eski bir yetkili, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “arkadaşım” diye bahsedip, neden Gülen’in Türkiye’ye iade edilemediği sorusunu sık sık ekibine sorduğunu söyledi. Gazete, “Yönetim içindeki yetkililer, bu fikre şiddetli karşı çıkıyordu ve Başkan’a da bu adımın hukuki süreçleri ihlal edebileceği ve kendisine siyaseten zarar verebileceğini söylediler” diye yazdı. Habere göre, o dönem Beyaz Saray’da olan üst düzey yetkililer, 2017 yılında Giuliani’nin Trump’la görüşmelerinde Türkiye ile ilgili meseleleri gündeme getirmemesini istedi. Washington Post’a konuşan bir başka Amerikalı yetkilinin de, “Sırf Erdoğan’a iyilik yapmış olmak için
  • Gülen’i yakalayacak değildik” sözlerini kullanması, Washington’daki çetenin FETÖ’yü Türkiye’ye karşı kullandığının ispatı oldu.

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