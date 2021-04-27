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BALİKESİR

Derman olacaktı Edremit’i yiyor

Derman olacaktı Edremit’i yiyor

CHP’li belediyelerdeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Balıkesir’de Edremit Belediye Başkanlığı Denetim Komisyonu’nun hazırladığı 2020 raporu, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın maaşını gündeme taşıdı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Derman olacaktı Edremit’i yiyor
Selman Hasan Arslan

CHP’li belediyelerdeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Balıkesir’de Edremit Belediye Başkanlığı Denetim Komisyonu’nun hazırladığı 2020 raporu, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın maaşını gündeme taşıdı. Seçim öncesi vatandaşlardan “Edremit’e derman olacağız” diye oy toplayan Arslan’ın ilçe nüfus oranına göre aylık 13 bin TL’den yıllık maaşı 156 bin TL olması gerekirken, geçtiğimiz yıl 492 bin 558 TL aldığı ortaya çıktı. CHP’li Arslan, bu maaşla bazı büyükşehir belediye başkanlarını da solladı.

CHP RANTA ODAKLI

  • AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin özel kalem harcaması yüzde 0,90’ken, her fırsatta israftan dem vuran CHP’li Edremit Belediyesi’nin özel kalem harcamasının ise yüzde 4,60 olduğu tespit edildi. Belediye meclisinde defalarca soru önergesi verdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, “Denetim raporuna bakınca belediye başkanının 41 bin TL maaş aldığını görüyoruz. CHP’li belediyeler hizmet ve sorunları çözmeye değil, rant ve zenginleşmeye odaklanmış vaziyetteler” dedi.

İşçiye maaş yok

Belediye şirketi ED-BEL’de de maaş krizi yaşanıyor. Şirket çalışanlarının içeride kalan alacakları ve bu ayki maaşları, 15 gün geçmesine rağmen hala yatırılmadı.

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