Desteğe değil oya geldiler

Uğur Duyan
04:0026/05/2026, Salı
Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Özgür Özel’e desteğe koşması CHP Parti Meclisi’nde endişeli değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Bazı milletvekilleri, iki liderin dayanışma amacıyla gelmesini olumlu bulduklarını ancak görüntünün siyasi açıdan rahatsızlığa neden olduğunu dile getirdi. Vekillerin, “İçine düştüğümüz krizde bizim tabanımızın peşinde olanlar var. İki ismin de Genel Merkez’de ağırlanmalarını doğru buluruz ama ortak parti tabanımız düşünüldüğünde burada konuşmalarını şık bulmadık” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Özel’e yakın isimlerin ise muhalefet seçmeninin ortak bir zeminde buluştuğunu savunduğu belirtildi.



