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ANKARA

Deutsche Welle'nin 'asimilasyon' algısına Çerkesler'den yanıt: Bizden hain çıkmaz

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), şimdi de Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. DW Türkçe'de yayımlanan haberde, Türkiye'de Çerkeslere karşı asimilasyon uygulandığını öne sürüldü. Söz konusu habere Türkiye'de yaşayan Çerkesler, "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz" diyerek cevap verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deutsche Wellenin asimilasyon algısına Çerkeslerden yanıt: Bizden hain çıkmaz
Deutsche Welle

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Alman Deutsche Welle, Türkiye'yi hedef alan bir yenisini daha ekledi.

Alman medyasının Türkiye'de yayın yapan kurumu Deutsche Welle (DW) Türkçe, hazırladığı bir haberde Çerkesler'in Türkiye'de asimilasyona uğradığını iddia etti.

Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı ifade edilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir" denildi.

"DİLİ VE KÜLTÜRÜ YOK OLACAK"

Haberde ayrıca, "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak" ifadelerine yer verildi.

Alman Deutsche Welle algı çalışmalarını sürdürüyor: Şimdi de Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı
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Alman Deutsche Welle algı çalışmalarını sürdürüyor: Şimdi de Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

ÇERKESLER TEPKİ GÖSTERDİ

DW'nin bu asılsız haberi sonrası Çerkesler'den tepkiler gelmeye başladı.

Çerkesler, DW'nin Türkiye'ye yönelik iddialarını asla kabul etmediklerini söyledi.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ ALEYHİNE TÜM OLUŞUMLARIN KARŞISINDAYIZ"

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız." şeklinde açıklama yapan Çerkesler, "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz." diyerek Deutsche Welle'e gerekli cevabı verdi.

Her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Çerkesler, "Biz bu vatanı ekmeğini yediğimiz için değil, açlıktan ölsek de severiz. Bizim sevgimiz ekmek kırıntılarına endeksli değildir. HEP SENİNLEYİZ TÜRKİYE." ifadelerini kullandı.


Ayrıca Türkiye'de Çerkeslere birçok imkanın sunulduğun belirterek, "Türkiye'de üniversitelerde Çerkesce bölümleri açılmış, ilköğretimde seçmeli Çerkesce dersleri konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde Çerkeslere yönelik bir asimilasyon yoktur. Türkiye'deki Çerkesler Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır!" notu düşüldü.


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