Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

08:0415/04/2026, Çarşamba
IHA
Yüksek rakımlı kayalık bölgede yiyecek arayışında olan yetişkin dağ keçisi, dar açıklığa sahip bir mağara girişine yöneldi.
Gümüşhane’nin dağlık kesimlerinde görüntülenen yetişkin bir dağ keçisi, dikkat çekici boynuzlarına rağmen dar bir mağaraya girerek doğal yaşamın zorlu koşullarına rağmen çevik hareketleriyle dikkat çekti.

15 Nisan, Çarşamba

Yüksek rakımlı kayalık bölgede yiyecek arayışında olan yetişkin dağ keçisi, dar açıklığa sahip bir mağara girişine yöneldi. Oldukça büyük ve kıvrımlı boynuzlarına rağmen çevik hareketlerle dar geçitten içeri giren keçi, gözden kayboldu. Doğada "kayaların ustası" olarak bilinen dağ keçilerinin sarp ve zor arazi koşullarına uyum yetenekleri bir kez daha gözler önüne serildi. Bölgedeki yaban hayatı gözlemcileri, bu tür davranışların özellikle besin ve barınma arayışında sıkça görülebildiğini belirtti.

DKMP Gümüşhane Müdürlüğünde görevli Yusuf Özkan tarafından kayda alınan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı. Görüntüler doğa tutkunlarının ilgisini çekerken, dağ keçisinin çevikliği izleyenleri hayran bıraktı.



#Dağ keçisi
#Gümüşhane
#Kayaların ustası
