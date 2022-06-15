Gündem Dev gemi bin 411 yolcusuyla Bodruma geldi
MUĞLA

Dev gemi bin 411 yolcusuyla Bodrum’a geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 323 metre uzunluğundaki “Costa Venezia” isimli dev gemi, bin 411 yolcu getirdi. Bodrum’a gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli kruvaziyer, ilçeye 4’üncü kez geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Dev gemi bin 411 yolcusuyla Bodrum’a geldi
Dev gemi bin 411 yolcusuyla Bodrum’a geldi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 323 metre uzunluğundaki “Costa Venezia” isimli dev gemi, bin 411 yolcu getirdi.

Bodrum’a gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli kruvaziyer, ilçeye 4’üncü kez geldi.

TURİSTİK YERLERİ GEZDİLER

Gemide ağırlıklı Alman, İtalyan, İspanyol ve Portekiz uyruklu olmak üzere toplam bin 411 yolcu, bin 67 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi yolcular, Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

YUNANİSTAN'A GİDECEK

İzmir Limanı’ndan Bodrum’a gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanı’na gitmek üzere yola çıkacak.

Bodrum'da deniz sezonu başlıyor: Lahmacun 200 TL plaj ücreti 10 bin euro
FOTOĞRAF 7
Title
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Bu kapsamda, Bodrum'da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor. Verilen hizmetin kalitesine göre bu fiyat artıyor.
Title
Özel plajlardaki locaların ise geçen sene yüksek sezonda 10 bin euroya kadar çıkan fiyatlarının bu yıl da aynı olması bekleniyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında satışa sunuluyor.
Title
Her hizmetin bir bedeli olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, \"Daha salaş yerlerde lahmacuna daha fazla fiyat ödeniyorsa orada duracaksınız. Hizmet kötüyse mutlaka hak aranmalıdır. Ben bu duruma karşıyım. Doğru hizmet vermeyen işletmenin yüksek fiyatlar belirlemesini kabul etmiyorum\" dedi.
Title
Dengiz, \"Her hizmetin bir fiyatı vardır. İyi bir marka gömlek giymenin bir bedeli olduğu gibi. Daha uygun fiyatlı da gömlek giyebilirsiniz. Bizdeki otelcilik de hizmet de bu şekildedir. İyi hizmet veren otellerin, özel plajların fiyatı bellidir. Orta kalitedeki otellerde fiyatlar daha uygundur. Bu bedeli de verilen hizmete ödüyorsunuz. Lahmacunun fiyatının 200 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır. Bunun hem ürün hem de sunumunda bir hizmet kalitesi vardır\" diye konuştu.
Title
\"Özel plajların girişte müşterilerine ilk başlarda 150 lira gibi bir kredi açıyor. Bu kredinin içerisine içecek ve yiyecek alınabiliyor. Ayrıca özel plajların işletmecileri bölgenin ve denizin temizliğinin sorumluluğunu da üstleniyorlar. Bazı plajlarda verilen hizmetin bedeli 1500 liraya kadar çıkıyor. Yeter ki doğru hizmet yapsınlar. Geçen sene yüksek sezonlarda özel plajlardaki localara giriş ücretleri 10 bin euroya kadar çıkmıştı. Bu rakam, plajdaki bir bölümün kapanması için verilen ücret.\"
Title
Dünyanın her yerinde yüksek, orta ve düşük fiyat uygulaması olduğuna da dikkati çeken Dengiz, \"Bodrum'da her şey pahalı algısı oluşmamalı, algının hizmete ve müşteri memnuniyetine yönelmesi gerekiyor\" değerlendirmesinde bulundu.
Title
Bodrum'da deniz sezonu başlıyor: Lahmacun 200 TL plaj ücreti 10 bin euro
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz sezonu başlarken, özel plajlara giriş ücretleri 150 liradan başlıyor, istenilen özel localara göre bu fiyat geçen sene yüksek sezonda olduğu gibi bu yıl da 10 bin euroya kadar çıkıyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında değişiyor.


Suzuki S-Cross Türkiyede

Suzuki S-Cross Türkiye'de

​Fiyat listesi açıklandı: Özellikleri göz doldurdu.
Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar.
Polise yumruk atmıştı! DBPli Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankaraya gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e şart koştu.

Konyaspor ile Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

​İkinci el otomobil alacaklar dikkat.

​Türkiye ve Ukrayna savunma bakanlığından bir personel görev yapacak

Halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.