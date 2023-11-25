|
Gündem

DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi AK Parti'ye geçti

Erzurum'un Horasan ve Karayazı ilçelerinde DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Erzurum İl Binası'nda DEVA Partisi'nden istifa edenler için katılım töreni düzenlendi. AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da yer aldığı törende Horasan ve Karayazı'da DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişiye AK Parti rozetleri takıldı.

17:24 - 25/11/2023 Cumartesi
Diğer
Erzurum

Erzurum

Törende konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Çok şükür, bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de müthiş bir teveccüh var. Bu teveccüh nedeniyle ben sizlere ve çok kıymetli aday adayı teşkilat mensubu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda Horasan'dan, Karayazı'dan diğer partilerden, partimize geçişler var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Şimşek ailesinden bir de aday adayı müracaatı vardır. Bu anlamda kendisine de hayırlı olsun diyorum" dedi.



AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ise "Bu bizim siyasi gelenek, büyük bir nehir gibi akıyor. Osmanlı döneminde de vardı, Cumhuriyet döneminde de var, önümüzde de inşallah var olacak. Bazen bu nehir büyük yer hareketleri, zelzeleler olunca ufak bölümler, çaylar ayrılıp başka tarafa doğru gidiyor ama biraz sonra kendi mecrasına geri geliyor. Arada sırada bu tür şeyler olabilir ama tarihin dediği oluyor. Irmak bu er geç yatağını bulacaktır. Herkes inşallah Türkiye'nin geleceği, halkımızın birlik beraberliği için ayrım yapmayan, ırkçılık, bölücülük yapmayan politikanın güzergahına birleşecektir" diye konuştu.


Katılım töreni sonrası Medeni Şimşek, Horasan ilçesinden belediye başkan aday adaylığı müracaatını yaptı. Müracaat dilekçesini İl Başkanı Küçükoğlu'na veren Şimşek, şunları söyledi:


  • "Şimşek ailesinin tüm bireyleriyle beraber burada olmaktan onur duyuyoruz. 2014- 2019 yılları arasında belediye meclis üyeliği, 2019 yılında belediye başkan aday adayı olarak bugüne kadar aralıksız, hiç ayrılmadan partime hizmet ettim. Bundan sonra da hizmet etmenin onurunu, şerefini yaşayacağıma inanıyorum. Bu çatı altında olmaktan onur ve şeref duyuyorum."
#Deva partisi
#AK Parti
#Erzurum
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dev maçta kazanan çıkmadı: Manchester City evinde Liverpool ile 1-1 berabere kaldı | ÖZET