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DİYARBAKIR

Devlet arazisine uyuşturucu

Terör örgütü PKK’nın en önemli gelir kaynaklarından uyuşturucu madde operasyonları hız kesmiyor. Diyarbakır’ın Lice ile Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda 26 ayrı noktada 1 milyon 255 bin 464 kök keneviri ele geçirildi. Devlet arazisine ekilen kenevirlerle bağlantısı tespit edilen şüphelilerin terör örgütü ile bağlantısı ortaya çıktı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
1 milyon 255 bin kök keneviri ele geçirildi.
1 milyon 255 bin kök keneviri ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’nın en önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu madde tacirlerine dev operasyon düzenlendi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi güneyi ile Hazro ilçesi kuzeybatısında düzenlenen operasyonda, 26 ayrı noktada toplam 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin devlet arazisine ekilmesi dikkat çekerken, ekimi yapan şahısların tamamının terör bağlantısı olduğu anlaşıldı.

HAVADAN OPERASYON

Teröristleri yakalamak ve kullandıkları sığınakları tespit ederek etkisiz hale getirmek için düzenlenen Bayrak-127 Şehit J.Uzm.Onb. Sabri ACEM-04 Operasyonu’na 30 Özel Harekat ve komando timi, 23 GK timi, 6 PÖH timi katıldı. Güvenlik korucularının da katıldığı operasyona 4 skorsky, 2 atak helikopteri de destek verdi.

1 MİLYON 255 BİN KÖK KENEVİR

Operasyonda arazide çalılar arasına gizlenmiş çuval ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 337 kilogram esrar maddesi de yakalandı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, operasyonda yakalanan 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir bitkisi, bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek kenevir miktarı olarak dikkat çekiyor.

TAM ZAMANINDA YAKALADILAR

Gençleri zehirleyen maddelerin “uyuştucuyla mücadele” haftasında yakalanması ise ayrı bir önem taşıyor. Ekipler, uyuşturucuları numune alınmasının ardından imha etti. Operasyon kapsamında Lice-Kulp Karayolu Yolçatı yol ayrımında icra edilen yol kontrol faaliyeti sırasında, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranma kaydı bulunan Ş.H. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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