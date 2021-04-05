Devlet desteği ile işçiyken patron oldular.

Kütahya’nın Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan ve 20 yıldır işçi olarak çinicilik mesleğini başarıyla sürdüren Çiğdem (41) ve Hatice Kaya (40), KOSGEB’den 100 bin TL’lik hibe desteği ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde iş yeri açtı. Kaya kardeşler, el emeği göz nuru dökerek çini eserleri üretiyor.

"BİZE İMKAN SAĞLAYAN DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Mesleğini severek yaptığını belirten Çiğdem Kaya, "Yaklaşık 20 yıldır çinicilik mesleğini icra ediyorum. Bu süre içinde hiç kendi iş yerimi açmayı düşünmemiştim. Ancak, bir yakınımın tavsiyesi üzerine kardeşimle birlikte kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Daha sonra KOSGEB’in 100 bin TL’lik hibe desteği ile iş yerimizi açtık. Kardeşim ve ben işçiyken destek sayesinde iş yeri sahibi olduk. Bize bu imkânı sağlayan devletimize teşekkür ederiz" dedi.

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Çiğdem Kaya’nın kendisinden bir yaş küçük kardeşi Hatice Kaya ise, "Ben de ablam gibi 20 yıldır geçimimi çinicilik mesleğinden sağlıyorum. Devletimiz sayesinde kendi işimizi kurduk. Özellikle kadınların cesaretli olmalarını ve devletin verdiği hibe kredilerinden mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaya kardeşler, ürettikleri çini tablo, vazo, fincan ve kâseleri tatil bölgeleri ve büyük şehirlere toptan ve perakende satarak, geçimlerini sağlıyor.