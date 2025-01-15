Devlet Tiyatroları geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı

75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatrolarımız, geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı. 2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Ersoy, emeği geçen tüm sanatçı ve çalışanlara teşekkür etti.