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Devlet Tiyatroları geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı

Devlet Tiyatroları geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı

12:0015/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakan Ersoy, Tamer Karadağlı ile bir araya geldi
Bakan Ersoy, Tamer Karadağlı ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatrolarının 75 yıllık tarihinde geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla seyirciye ev sahipliği yaparak bir seyirci rekoru kırdığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
Tamer Karadağlı
ile bir araya gelerek 2023-2024 tiyatro sezonunu değerlendirdi.

Devlet Tiyatroları, geçtiğimiz sezon tarihi başarılara imza atarak önemli rekorlar kırdı.


Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatroları'nın 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını belirtti.


2025 yılı hedeflerine de değinen Ersoy,
"2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz"
dedi.


2 milyonu aşkın seyirci ile tarihi zirve


Sezon boyunca %66 artışla 2.149.361 seyirci ağırlayan Devlet Tiyatroları, 224 farklı oyunla sanatseverlerle buluştu. 737 turne ve 59 sahne ile tiyatro sanatı yurdun dört bir yanına ulaştı.


Şehrin sınırlarını aşan tiyatro etkinlikleri kapsamında “Kamyon Tiyatro” ile 55 il ve 80 ilçede 41.848 kişi tiyatro ile buluştu. Bu projeyle tiyatro sahnesi olmayan bölgelerde sanatın insanların ayağına gitmesi sağlandı.


Uluslararası bağlantılar yenilendi


Devlet Tiyatroları, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu ve Avrupa Festivaller Birliği üyeliklerini yeniden kazanarak uluslararası platformda yerini pekiştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Tiyatrolarına sanatçı ve teknik destek sağlanarak tiyatro sanatının gelişimine katkı sunuldu.


Düzenlenen 9 tiyatro festivalinde 424 temsil sunulurken, 126.163 seyirci ile rekor kırıldı. Ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 60 oyun ve 175 temsil sahnelenerek toplamda 63.518 izleyiciye ulaşıldı.


2024 yılı, Devlet Tiyatrolarının bir sezonda en fazla ödül aldığı yıl oldu. 59 farklı ödül ile başarılar taçlandırıldı.


Bakan Ersoy'un paylaştığı mesaj şöyle;

75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatrolarımız, geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı. 2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Ersoy, emeği geçen tüm sanatçı ve çalışanlara teşekkür etti.





#Mehmet Nuri Ersoy
#Devlet Tiyatroları
#Tamer Karadağlı

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