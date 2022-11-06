​Devrim kılıflı zehirlemelere izin vermeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 20’nci yılı nedeniyle İstanbul’da düzenlenen 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’na katıldı. Forumda konuşan Erdoğan, her değerlendirmenin kendileri için yol gösterici olduğunu vurguladı. 20 yıllık kesintisiz iktidarlarında çok partili siyasi hayatta elde edilmesi zor bir rekora imza attıklarına dikkat çeken Erdoğan, partiyi ve demokrasiyi hedef alan tehditler karşısında çözümü daima ve sadece milletin hakemliğinde aradıklarını anlattı.

GÜNÜ KURTARMAK İÇİN SİYASET YAPILMAZ

Bugün “Muhafazakar devrimci” derken bir tenakuzu veya paradoksu değil merhum Yahya Kemal gibi kökü mazide olan atiyi ifade ettiklerini dile getiren Erdoğan, mevcut kazanımların üstüne geleceği inşa etmekten bahsettiklerini, Türkiye Yüzyılı vizyonunun çıkış noktasını da bu yaklaşımın oluşturduğunu kaydetti. Günü kurtarmak için siyaset yapılmayacağını belirten Erdoğan, “Siyaset bugünden yarını planlamak demektir. Yapılan hamlelerin nereye varacağını kestiremiyorsanız kendinize ve ülkenize bedel ödettirmeniz kaçınılmazdır” diye konuştu.

REKLAM

İFTİRALAR BİLİNÇLİ BİR SENARYONUN ESERİ

Erdoğan, şunları kaydetti: “Ülkemizi birbiri ardına iftiralarla karalama ve insanımızı karamsarlığa sürükleme çabalarının rastgele tercihler olmadığını, bilinçli bir senaryonun eseri olduğunu düşünüyoruz. Biz bu sinsi ve yıkıcı kampanyaların önünü milletimizle birlikte umutlarımızı yeşertecek vizyonlarla, hedeflerle, projelerle keseceğimize inanıyoruz. Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denenen, hepsi de o ülkelerin ve insanlarının felaketiyle sonuçlanan devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye’de teşmil etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.”