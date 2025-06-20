Devriye görevi hemen başladı: Hava sahamız ihlal edilmedi

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları ile bölgede tansiyon yükselirken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonlarında Türk hava sahasını kullandığı iddialarını yalanladı. Kaynaklar, “Saldırının ilk anından itibaren hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail uçaklarının hava sahamıza yönelme ihtimaline karşı alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve devriye görevine başlamıştır. Hava sahamıza herhangi bir ihlal tespit edilmemiştir” dedi.

MSB kaynakları, İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye ve son olarak İran’a yönelik saldırılarının, sadece bölgesel değil küresel barışı da tehdit ettiğine dikkat çekerek, “İran’ın nükleer programlarıyla ilgili müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırı, uluslararası hukukun açık ihlalidir” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin hava savunma sistemine yönelik çok katmanlı ve bütüncül bir savunma anlayışının benimsendiğini vurgulayan kaynaklar, yerli ve milli radar sistemlerinin yanı sıra komuta kontrol altyapısının da geliştirildiği kaydedilerek, “Hava savunma birliklerimizin harbe hazırlık seviyesi en üst düzeyde tutulmaktadır” denildi.