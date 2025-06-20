Devriye görevi hemen başladı: Hava sahamız ihlal edilmedi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında Türk hava sahasını ihlal ettiği iddialarını yalanladı. Kaynaklar, “İsrail uçaklarının hava sahamıza yönelme ihtimaline karşı alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve devriye görevine başlamıştır” bilgisini verdi.
İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları ile bölgede tansiyon yükselirken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonlarında Türk hava sahasını kullandığı iddialarını yalanladı. Kaynaklar, “Saldırının ilk anından itibaren hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail uçaklarının hava sahamıza yönelme ihtimaline karşı alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve devriye görevine başlamıştır. Hava sahamıza herhangi bir ihlal tespit edilmemiştir” dedi.
HAVA SAVUNMAMIZ ÇOK KATMANLI
MSB kaynakları, İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye ve son olarak İran’a yönelik saldırılarının, sadece bölgesel değil küresel barışı da tehdit ettiğine dikkat çekerek, “İran’ın nükleer programlarıyla ilgili müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırı, uluslararası hukukun açık ihlalidir” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin hava savunma sistemine yönelik çok katmanlı ve bütüncül bir savunma anlayışının benimsendiğini vurgulayan kaynaklar, yerli ve milli radar sistemlerinin yanı sıra komuta kontrol altyapısının da geliştirildiği kaydedilerek, “Hava savunma birliklerimizin harbe hazırlık seviyesi en üst düzeyde tutulmaktadır” denildi.
GÖÇ DALGASI YOK
Bölgedeki sıcak gelişmeler sonrası İran’dan Türkiye’ye yönelik bir göç dalgası oluştuğuna dair iddiaları da değerlendiren bakanlık kaynakları, bu tür haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirtti. “İran sınırımız dahil tüm sınırlarımızda teknolojik sistemlerle desteklenen yüksek güvenlik önlemleri alınmıştır. Kitlesel göç hareketine dair herhangi bir somut tespit bulunmamaktadır” açıklamasında bulunuldu.
Anadolu Kartalı başlıyor
- Uluslararası katılımla gerçekleştirilecek olan Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı’nın hazırlıkları da sürüyor. Konya’da 23 Haziran–4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tatbikata ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün fiilen; Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya ise gözlemci olarak katılacak. Tatbikatta, hava unsurları arasında iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin artırılması, pilotların ve hava savunma personelinin harekât yetkinliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Gerçek muharebe ortamına yakın şartlarda elektronik harp tehditlerine karşılık eğitimlerin de yer alacağı tatbikat, Türkiye’nin savunma kabiliyetini uluslararası ölçekte pekiştirmeyi amaçlıyor.