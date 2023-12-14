DHKP-C’li Nazlıgül’e atama

CHP genel merkezi tarafından CHP Fatih İlçe Başkanı olarak atanan Nazlıgül’ün terör bağlantısı ortaya çıkınca eski yönetim Eylül ayında yapılan Fatih ilçe kongresini apar topar iptal etmişti. Kongrede değişimcilerin adayı olan Yavuz Nazlıgül’ün 2000 yılında DHKP-C’den yargılandığı ve tutuklandığı ortaya çıkmıştı.
YENİ ŞAFAK DUYURMUŞTU
38. Olağan kurultayın ardından CHP’de parti yönetiminin değişmesiyle iptal edilen kongre nedeniyle boş bulunan Fatih İlçe başkanlığına atama yapmak istendi. Yeni Şafak, CHP’nin Fatih ilçe başkanı olarak Yavuz Nazlıgül’ü atayacağını 25 Kasım’da yaptığı “DHKPC’li Başkanla yola devam” başlıklı haberle okuyucularına duyurmuştu. Önceki gün CHP’nin kurumsal internet sitesinde parti yönetimi şemasında Fatih İlçe Başkanı olarak Yavuz Nazlıgül’ün ismi ve biyografisinin yayınlandığı görüldü.