DHKP-C’li Nazlıgül’e atama

CHP Tekirdağ belediye başkan adayları 2024 isim listesi için nefesler tutuldu. CHP’nin büyükşehir, il, ilçe ve belediye başkan aday adayı başvuruları 5 Aralık’ta tamamlandı. CHP Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı kim? sorusu da seçmenler tarafından merak konusu. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde CHP Tekirdağ büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için 6 isim başvuru yaptı. Peki CHP’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim oldu, belli oldu mu? Tekirdağ CHP ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? İşte CHP Tekirdağ merkez ve ilçe belediye başkan aday adayları.