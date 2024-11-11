DHKP-C'YE TAYAD darbesi

Güvenlik birimleri terör örgütü DHKP-C’ye nefes aldırmıyor. Son 5 yılda yapılan operasyonlarla ağır darbe alan örgütün sözde organlarına da operasyon yapılmaya başlandı. Soruşturma kapsamında örgütün açık alan yapılanmaları Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) ve DEV-GENÇ’e yapılan operasyonda gözaltına alınan DHKP-C üyesi Necla Can, Ayşe Lerzan Caner, Fahrettin Keskin, Naime Emlik, Feridun Osmanağaoğlu, Tacettin Erol ve Rezzan Şengül tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan örgüt üyeleri hakkında tutuklu bulunan DHKP-C üyeleri ve itirafçı olan DHKP-C’li teröristlerin beyanları dikkat çekti.

DHKP-C’li itirafçı teröristlerden Kerim Kaya, örgütün militanlarının motivasyonunu yüksek tutmak için uydurduğu ve hazırlığını yaptığını iddia ettiği sözde kır savaşı için TAYAD üyesi Fahrettin Keskin ile Bolu'ya gittiğini belirtti. Kaya yaşam yeri keşfini şu sözlerle anlattı: “Fahrettin abinin arabasıyla önce Düzce’nin Yığılca ilçesine gittik. Yığılca Belediyesi'nin önüne geldiğimizde Fahrettin abi bana aracın kilometresini gösterdi ve bundan 11 km sonra durdu. Oradan sağ tarafa doğru 55 adım sayıp bir ağacın dibini gösterdi, burada depo var dedi. (Depoda neler oldugunu bilmiyorum). Buradan Bolu'ya doğru yola çıktık, merkeze vardığımızda Aladağ Göleti tarafına doğru gittik. Piknik alanından orman içlerine doğru yürüdük ve buralarda keşif yaptık ve aynı gün İstanbul'a geri döndük." Bir başka DHKP-C itirafçısı D.U., TAYAD üyesi Fahrettin Keskin ve Ayşe Lerzan'ın cezaevindeyken kendisine para gönderdiğini şöyle anlattı; “Kepsut Cezaevinde iken Ayse Lerzan bana "Burada paraya ihtiyacınız olursa, TAYAD'a faks çekin" demesi üzerine ben de iki defa TAYAD’a Fahrettin Keskin adına faks çekerek para istedim, faks çektikten bir müddet sonra iki defa 100'er lira para Fahrettin Keskin tarafından benim adıma gönderildi.”