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GAZİANTEP

Dijital sistemle kayıtlı denetim: Tüm personel yaka kamerası kullanacak

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, kamuoyu yararına gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili yeni bir döneme geçti. Sahada denetim yapan tüm personel, yaka kamerası kullanacak ve tüm işlemleri dijital ortamda gerçekleştirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi

Görevi süresince birçok alanda dijital yenilikleri kullanarak hem ekonomik olarak hem de zaman konusunda yarar sağlayacak çok sayıda uygulama başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, denetim konusunda da yeni bir dönemi başlattı. Şehitkamil Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım sayesinde 26 farklı denetim formu oluşturuldu. Oluşturulan formlar üzerinden işlem yapacak personellerin tüm işlemleri, dijital arşivde korunacak. İşlem yapacak tüm personeller, göğüs kamerası kullanarak tüm işlem süresini de kayda alacaklar.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde verilen teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitime tabi tutulan personelleri ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm personellere teşekkür etti.

GÖĞÜS KAMERASI DA OLACAK

Denetime gidilen mekandaki görüntülerin alınmasının da sağlanacağına dikkat çeken Başkan Fadıloğlu, “Zabıta kardeşlerimiz denetimlere ASELSAN’ın yerli ve milli ürünü olan göğüs kamera sistemiyle çıkacaklar. Yeni sistem; yapılan çalışmaların ölçülmesi ve değerlendirilmesi açısından istatistiki verilerin bir arada olmasını sağlayacak” diye konuştu.

26 FORM YERİNE TEK TABLET

  • Artık kesinlikle kağıt kullanmayı ortadan kaldırdıklarını dile getiren Fadıloğlu sözlerine şöyle devam etti; “26 tane ayrı formla gidip meslek gruplarına göre denetim yapılırken, artık tek bir tabletle bu işlemler yapılacak. İstatistiki verileri anlık olarak alabileceğimiz, her bir göreve çıkan arkadaşımızın günlük çalışma programlarının uygulanıp uygulanmadığını takip edebileceğimiz bir sistem. Gurur duyduğumuz elimizdeki tablet yerli bir ürün, göğsümüzdeki kamera yerli bir ürün. Teknolojiye yapılan yatırımların faydasını görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”

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