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ANKARA

‘Dijital veri’ uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, dijital veri mahremiyet uyarısı yaptı. Son iki yılda insanoğlunun tüm tarihi boyunca ürettiğinden daha fazla kişisel veri ürettiğine dikkat çeken Ofis, veri mahremiyetini koruyucu teknolojiler kullanılmasını önerdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı, ‘dijital veri mahremiyeti’ konusunda uyardı. Ofis, dijital ayak izlerinin kişisel bilgiler içerdiğine dikkat çekerek, veri mahremiyetini koruyucu teknolojiler kullanılmasını önerdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, ‘dijital veri mahremiyetini’ gündeme getirdi.

İKİ YILDA İNSANLIK TARİHİ KADAR VERİ

Dijital Dönüşüm Ofisi, son iki yılda insanoğlunun tüm tarihi boyunca ürettiğinden daha fazla kişisel veri ürettiğine dikkat çekti. 2020 yılında bir insanın saniyede ortalama 1,7 megabayt dijital veri ürettiği, 2025 yılında 24 saate yaklaşık 463 eksabayt veri üreteceğinin tahmin edildiği belirtildi.

DİJİTAL AYAK İZLERİ

Üretilen veriler ile dijital ayak izi bıraktığını hatırlan Ofis, internet bağlantıları, kredi karı işlemleri, konum bilgilisi, sağlık verileri, ziyaret edilen siteler ve beğenilerin dijital ayak izi oluşturduğuna dikkat çekti.

MAHREMİYETE DİKKAT ÇEKTİ

  • Bu dijital ayak izlerinin hassa veri olarak değerlendirildiği vurgulandı. Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşlardan “dijital verilerin mahremiyetini koruyacak teknolojileri” kullanılmasını istedi. Bu konuda önerilerin ilerleyen süreçte paylaşılacağına vurgu yapıldı.

BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği” rehberinde “Gizlilik dereceli veya kurumsal mahremiyet içeren veri, doküman ve belgeler kurumsal olarak yetkilendirilmemiş veya kişisel olarak kullanılan cihazlarda bulundurulmaması da önerilmişti.

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