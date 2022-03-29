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KASTAMONU

Dinamitle define arayan şahıslara suçüstü: 6 gözaltı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde izinsiz define ararken suçüstü yakalanan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Dinamitle define arayan şahıslara suçüstü: 6 gözaltı
Dinamitle define avı

Edinilen bilgiye göre, Terke köyünde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda D.G. (32), M.Z. (35), K.G. (32) ve R.C. (27) kuyu içinde define bulmak için kazı yaparken, H.D. (40) ve N.G. (41) ise gözcülük yaparken yakalandı.

Dinamit ele geçirildi

Şahısların yakalandığı alanda yapılan aramalarda ise 8 adet dinamit, 1 adet ruhsatsız tabanca ve kazı için kullandıkları çok sayıda alet ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslar Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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