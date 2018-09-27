Dink sanığı o hattan çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki operasyonel hatlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çekici isimlere ulaşıldı. Son olarak Hrant Dink cinayeti davasının sanıklarından eski Jandarma Yarbay Muharrem Demirkale'nin de operasyonel hat kullandığı belirlendi.

DARBECİ OPERASYONEL HAT KULLANMIŞ

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Jandarma Okullar Komutanlığı İstihbarat Okulunda görevliyken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen Demirkale’nin, hem darbe davasında hem de Hrant Dink cinayeti davasında yargılanmasına devam ediliyor. 15 Temmuz gecesi sivil kıyafetiyle geldiği Genel Komutanlıkta kamuflajını giyen ve silahlıyla dışarıya doğru ateş açtığı anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Dekirkale'nin, kurum adına kayıtlı hattın dışında M.I. adına kayıtlı başka bir hat daha kullanıldığı anlaşıldı.

JANDARMA İMAMIYLA İRTİBATI ÇIKTI

Hem Dink davasında hem de darbe yargılamasında FETÖ ile hiçbir irtibatının olmadığını savunan Demirkale'nin 2011-2014 yılları arasında FETÖ'nün jandarma imamı olan Fatih kod adlı firari Ali Çakmak, yine FETÖ'nün "karargah temsilcisi" olan FETÖ kurumlarında çalıştığı belirlenen firari Zeki Tunç ile 2011-2016 yılları arasında FETÖ "Erzurum Temsilcisi" olan Kemal Özkan'la operasyonel hatlardan irtibatının olduğu tespit edildi. Buna göre, Demirkale'nin başkası üzerine kayıtlı hattan, Çakmak ile 51, Tunç ile 1, Özkan ile 295 kez görüştüğü anlaşıldı.