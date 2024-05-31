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‘Diplomasi Akademisi’ tamam

Dışişleri Bakanlığı, emekli diplomatların birikiminden faydalanmak, Türk diplomatların uzmanlık alanlarında derinleşmelerini sağlamak için Diplomasi Akademisi kuracak.

Uğur Duyan
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:40 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
TBMM
TBMM

Akademiyi bünyesinde barındıracak Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Akademi dahil vakfın ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığın vize aracılık faaliyetlerinden kaynaklı gelirinin dörtte biri vakfa aktarılacak. Bu çerçevede vakfa sadece bu yıl vize gelirlerinden 1,1 milyar lira kaynak aktarımı sağlanacak. Dünya genelinde 261 diplomatik ve konsüller misyonla en geniş üçüncü diplomatik ağa sahip olan Dışişleri Bakanlığı'nın potansiyeli vakıf aracılığıyla değerlendirilecek.


#Dışişleri Bakanlığı
#akademi
#diplomasi
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