‘Diplomasi Akademisi’ tamam

Akademiyi bünyesinde barındıracak Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Akademi dahil vakfın ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığın vize aracılık faaliyetlerinden kaynaklı gelirinin dörtte biri vakfa aktarılacak. Bu çerçevede vakfa sadece bu yıl vize gelirlerinden 1,1 milyar lira kaynak aktarımı sağlanacak. Dünya genelinde 261 diplomatik ve konsüller misyonla en geniş üçüncü diplomatik ağa sahip olan Dışişleri Bakanlığı'nın potansiyeli vakıf aracılığıyla değerlendirilecek.