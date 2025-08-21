Diplomatik e-Arşivde yeni dönem

Türkiye’nin diplomatik hafızası dijital ortama taşınıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Diplomatik e-Arşiv Projesi”, hem Osmanlı’dan günümüze uzanan belgelerin korunmasını hem de araştırmacıların daha kolay erişimini hedefliyor. 2019’da başlatılan projenin 2025 yılının ilk 6 ayında ulaştığı rakamlar dikkat çekici boyutlarda. Bu dönemde yalnızca Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde, 144 bin 288 sayfa fiziki ortamda tasnif edildi, 434 bin 36 sayfa dijital ortama aktarıldı. Ayrıca Osmanlı dönemine ait 33 bin 350 belge, toplam 109 bin 40 sayfa olarak günümüz Türkçesine uyarlanıp araştırmacıların erişimine açıldı. Böylece sadece belgeler korunmakla kalmadı, aynı zamanda tarih ve dil engeli de ortadan kaldırıldı.

Projenin başlangıç noktası olan Ağustos 2019'dan Haziran 2025'e kadar, toplam, 490 bin 674 belge, 1 milyon 304 bin 504 sayfa tasnif, sayısallaştırma ve gizlilik değerlendirme süreçlerinden geçirildi. Çalışmaların tamamlanan kısmı, Devlet Arşivleri Başkanlığı aracılığıyla araştırmacıların hizmetine sunuldu. Şu anda proje, III. Faz I. Aşama çalışmalarını sürdürüyor. İlk fazda belgelerin sayısallaştırılması ve tasnifine ağırlık verilirken, sonraki aşamalarda endeksleme ve araştırmacı erişimi ön plana çıkıyor. Dijital ortama aktarılan belgeler sayesinde hem bilgiye erişim kolaylaşıyor hem de belgelerin korunması garanti altına alınıyor. Yatırım programı kapsamında ayrılan ödeneklerle desteklenen proje, Türkiye'nin diplomatik arşivini geleceğe taşıyacak en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Yetkililer, projenin yalnızca akademik dünyaya değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarihsel hafızasına da hizmet ettiğini vurguluyor.