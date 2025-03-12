Diriliş ve Medeniyet kulübü İTÜ'de yüzlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturdu

Ramazan ayının gelmesiyle üniversitelerdeki öğrenci iftarları büyük bir katılımla devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde de Diriliş ve Medeniyet kulübünün öncülüğünde düzenlenen kampüs iftarına yüzlerce kişi katıldı.