Diriliş ve Medeniyet kulübü İTÜ'de yüzlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturdu

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde Diriliş ve Medeniyet kulübünün öncülüğünde düzenlenen kampüs iftarına yüzlerce kişi katıldı. Aynı sofra etrafında iftar yapan gençler akşam namazlarını cemaatle kıldı.
Ramazan ayının gelmesiyle üniversitelerdeki öğrenci iftarları büyük bir katılımla devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde de Diriliş ve Medeniyet kulübünün öncülüğünde düzenlenen kampüs iftarına yüzlerce kişi katıldı.
Aynı sofra etrafında iftar yapan gençler akşam namazlarını cemaatle kılarak yapılan dualara "amin" dedi. Ayazağa Kampüsü'nde kurulan iftar sofralarının olduğu alana Hucurât - 10. ayetinde yer alan “Müminler ancak kardeştirler” ayeti asıldı.
İftarını açan yüzlerce öğrenci ve misafir akşam namazını cemaatle kıldı.