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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla 'Suriye'yi görüştü: PKK'nın barınmasına izin yok

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla 'Suriye'yi görüştü: PKK'nın barınmasına izin yok

18:1428/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile Gazze ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile Gazze ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, terör örgütü PKK'nın Suriye'de barınmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

"PKK'nın Suriye'de barınmasına izin verilmeyecek"

Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için ülkenin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söyledi.

"Gazze için daha fazla çaba gösterilmeli"

Fidan, Blinken'a ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.



#Hakan Fidan
#Suriye
#ABD
#PKK
#Antony Blinken

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